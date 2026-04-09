search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un nou documentar reînvie controversele legate de Michael Jackson. Băiatul de 13 ani care l-a acuzat de abuz sexul povestește ce a văzut pe corpul megastarului

0
0
Publicat:

Un nou documentar scoate la lumină detalii cutremurătoare din cazul lui Michael Jackson privind acuzațiile de abuz sexual. Conform anchetatorilor, un băiat de 13 ani a declarat poliției că a observat semne particulare care ar fi putut fi văzute doar dacă megastarul era dezbrăcat.

Michael Jackson, controversat chiar și după dispariția sa. FOTO: arhivă
Un nou documentar aduce în prim-plan informații detaliate despre acuzațiile de abuz sexual asupra unui minor formulate împotriva lui Michael Jackson în 1993. Cazul a zguduit lumea muzicii și a declanșat o investigație amplă a Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), care a implicat interogarea victimelor, monitorizarea vedetei și percheziții autorizate prin mandat judecătoresc.

În centrul anchetei a fost Jordan Chandler, un băiat de 13 ani, care a afirmat că a suferit abuzuri sexuale din partea Regelui Popului și că a observat semne particulare pe corpul vedetei, care ar fi putut fi văzute doar dacă Michael Jackson era dezbrăcat.

Documentarul dezvăluie modul în care acuzațiile s-au materializat și cum anchetatorii au strâns dovezi pentru a confirma veridicitatea mărturiilor, precum și efectele acestui scandal asupra carierei și imaginii publice a artistului, potrivit DailyMail.

Ce a povestit băiatul

Jordan Chandler l-a întâlnit pe Michael Jackson pentru prima dată într-un restaurant, când era foarte mic, iar ulterior cei doi au început să se viziteze reciproc.

Conform detectivilor Rosibel Smith și Federico Sicard, care apar în documentar, băiatul a relatat că Michael Jackson îl atingea în mod inadecvat și a descris în detaliu anumite semne de pe corpul vedetei pop, ceea ce a condus la concluzia că artistul era dezbrăcat în momentele în care se produceau aceste abuzuri.

Poliția a obținut un mandat de percheziție, inclusiv pentru zonele intime ale cântărețului, la întoarcerea acestuia din turneul mondial „Dangerous World Tour”, care a fost anulat după izbucnirea scandalului.

Operațiunea a implicat monitorizarea atentă a artistului de către detectivi și documentarea detaliilor furnizate de victimă, pentru a confirma autenticitatea acuzațiilor. Ancheta a durat săptămâni, iar autoritățile au colectat dovezi pentru a verifica fiecare aspect al reclamațiilor băiatului.

În timpul procesului, s-a constatat că tatăl băiatului, Evan Chandler, a încercat să obțină bani de la Michael Jackson pentru a retrage acuzațiile, dar anchetatorii au subliniat că băiețelul nu părea motivat financiar, astfel că nu s-au îndoit de declarațiile lui. El a cooperat cu poliția, iar mărturiile sale au stat la baza procesului civil ulterior.

Procesul și impactul asupra imaginii lui Michael 

În 1994, familia Chandler a obținut o despăgubire de 20 de milioane de dolari, în urma unui acord civil, iar Michael Jackson nu a fost pus niciodată sub acuzare penală.

Vedeta a negat toate acuzațiile, susținând că acestea erau „total false” și că familia Chandler a încercat să-l șantajeze. În ciuda nevinovăției stabilite legal, imaginea publică a lui Michael Jackson a fost grav afectată. Echipa sa a încercat să-i reabiliteze reputația, promovând relația cu Lisa Marie Presley, care a captat atenția presei și a publicului, deturnând discuția de la acuzațiile de abuz.

ontroversele au continuat, însă, să-l însoțească pentru tot restul vieţii.

În documentarul „Living With Michael Jackson” realizat de Martin Bashir în 2003, artistul a confirmat că dormea în același pat cu copii care nu-i erau rude, generând un val de indignare publică și reacții critice chiar şi din partea consilierului său spiritual, rabinul Shmuley Boteach. Comentariile sale au fost considerate „absolut șocante”, indicând o lipsă de judecată adecvată și sensibilitate față de percepția socială a situației.

Documentarul recent reia mărturiile băiatului, detalii din ancheta LAPD dezvăluite de cei doi poliţişti și efectele pe termen lung asupra carierei și reputației lui Michael Jackson.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Erminio” a întors iarna din drum în România. Temperaturi istorice în aprilie 2026, în prag de Paște
gandul.ro
image
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
mediafax.ro
image
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video
fanatik.ro
image
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Plata zilierilor crește în 2026. Noul tarif minim explicat simplu
playtech.ro
image
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o pasageră a sărit din mașină în mers. „Este un caz de manual privind vinovăția” VIDEO
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Gest de mare bun simț făcut de Traian Băsescu la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Răzvan Lucescu l-a îmbrățișat FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
image
Tragedie într-o parcare din Craiova. O fetiță de patru ani a fost găsită fără viață într-o mașină
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dinu Maxer, după ce Maysa i-ar fi zis logodnicului Deei că „e cel mai bun tată”: „Le-am explicat clar”
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore