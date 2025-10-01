Scene tensionate la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, reacție controversată: „Nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”

Prietenii și apropiații jurnalistei Ioana Popescu s-au strâns la capela cimitirului Berceni 2 pentru a-i aduce un ultim omagiu. Totuși, momentul a fost umbrit de o reacție controversată a iubitului acesteia, Mihai Lungu, cunoscut ca DJ Mist.

Printre persoanele care se află la căpătâiul vedetei care a fost condusă astăzi pe ultimul drum se numără fostul ei iubit, Mihai Ștefan Lungu, designerul Sonia Trifan, și Mara Bănică, cea care s-a ocupat personal de toate formalitățile pentru ca fosta jurnalistă să aibă parte de o înmormântare creștinească așa cum se cuvine, scrie Click! De asemenea, la slujbă este prezent și fostul soț al Ioanei, Ion Lorinczi.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi izbucnit chiar lângă sicriu, reproșând celor prezenți că nu l-au ajutat financiar în legătură cu înmormântarea.

„Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: «Te-a ajutat cineva cu ceva?» Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a spus Mihai Lungu, într-o declarație pentru Spynews TV.

Declarațiile sale au provocat indignare printre cei prezenți, unii considerând că momentul și locul nu erau potrivite pentru asemenea discuții.

Mara Bănică a intervenit în discuție, confirmând că i-a oferit personal bani lui Mihai Lungu. „Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. Astăzi a vorbit cu acest așa zis naș. Un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a declarat jurnalista.

Fosta vedetă de televiziune Ioana Popescu, care a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie, suferea de mai multe afecțiuni, potrivit declarațiilor iubitului său. Problemele cu varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer, i-au afectat considerabil sănătatea și au contribuit la decesul prematur care a survenit la vârsta de 45 de ani.