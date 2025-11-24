Theo Rose a făcut un anunț neașteptat pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”

Theo Rose le-a comunicat spectatorilor și fanilor, în timpul unui concert, că ea și Alessandra, vocalista sa, au decis să pună punct colaborării lor muzicale.

Theo Rose a a vorbit cu sinceritate despre rolul important pe care Alessandra l-a avut în evoluția sa, potrivit cancan.ro. Chiar dacă Alessandra nu va mai fi vocalista artistei, legătura dintre ele va continua să fie una profundă.

„Am și o întâlnire importantă, probabil că cea mai importantă din cariera mea muzicală. Și spun asta pentru că e ca la domino. Pică o piesă, după care se duc toate. Și la noi cam așa a fost. Am cunoscut-o și de atunci parcă au început să mi se lege lucrurile. Nici nu e nevoie să facă nimic, de asta cred că a apărut în viața mea ca să mă potențeze. Mă uit la ea și știu ce am de făcut pe scenă, în studio, peste tot. Drumurile noastre s-au separat. Nu de mult, în afara acestui spectacol, dar ce bine e să ai un prieten care să te cunoască, care să știe să-ți fie sprijin și pe scenă, dar și în afara ei. Despre ea vorbesc, despre Alessandra”, a spus Theo Rose în timpul unui concert.

„Eu cred că ăsta e scopul pentru care noi două le-am întâlnit”

Și Alessandra a vorbit emoționată despre legătura specială dintre ea și Theo Rose

„Cred că cu toții suntem de acord că familia e cea mai importantă viață a unui om. Eu mi-am dorit întotdeauna să am frați și nu am. Mi s-a părut extraordinar dinamica dintre frați. Să știi că cineva e acolo pentru tine, în afară de mama și tata, e acolo pentru tine și că te iubește, te iartă te sprijină în orice faci. Și pe lângă toate cele pe care le-am făcut noi două în carierele noastre. Eu cred că ăsta e scopul pentru care noi două le-am întâlnit. Să simt și eu ce înseamnă să iubești ca un frate”, a spus Alessandra, potrivit sursei citate.