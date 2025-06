Supa de roșii, un preparat perfect pentru zilele caniculare: Rețeta Adinei Halas „Fiul meu a golit farfuria!”

Adina Halas a dezvăluit rețeta rapidă la care recurge când își dorește o supă de roșii. Vedeta tv a precizat, pentru Click!, că și fiul său, Serghei, pretențios la mâncare, o savurează.





„Se prepară foarte ușor, este gustoasă și poate fi personalizată, în funcție de gusturile fiecărui membru al familiei. Aveți nevoie de: 500-600 gr roșii decojite (eu le-am opărit și le-am scos repede coaja și partea lemnoasă), 1/2 ardei gras roșu, 2 morcovi, 1 păstârnac, o bucată mică de țelină, busuioc, turmeric, sare (eu am folosit sare roz de Hymalaya), piper, un praf de ardei iute, 2-3 linguri de ulei de măsline”, a explicat Adina Halas.

Vedeta a detaliat modul de preparare:

„Am pus la fiert morcovii, păstârnacul și țelina. După 20 de minute, am adăugat roșiile decojite și ardeiul gras. După ce au fiert, am adăugat busuiocul, condimentele și uleiul de măsline și le-am amestecat împreună cu o lingură de lemn. Am scurs lichidul într-un alt vas și am pasat legumele cu blenderul, apoi am adăugat și supa, treptat. De regulă, la cantitățile de mai sus, consistența este perfectă și legumele pasate încorporează tot lichidul în care au fiert”.

Vara, când este sezonul său, ideală este servirea rece a acestei supe.

„A golit toată farfuria!”

Vedeta a ținut să precizeze că și fiul său, Serghei, adoră această supă.

„A mâncat supa de roșii, în care i-am adăugat tăieței, a golit toată farfuria! Prefer tăiețeii din quinoa, hrișcă, orez, dar nu ocolesc nici tăiețeii de grâu integral”,

Adina Halas a oferit și câteva sfaturi pentru urmăritorii săi.

