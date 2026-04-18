search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sfatul Mihaelei Rădulescu, la aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Învățați din tragedia mea - să aveți mereu un plan financiar B”

0
0
Publicat:

La aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a publicat pe Instagram un mesaj amplu și foarte personal, în care vorbește despre relația lor, despre viața trăită alături de el și despre lecțiile învățate după dispariția acestuia.

Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner au format un cuplu mai bine de 11 ani. FOTO: Instagram

Mihaela Rădulescu descrie legătura cu celebrul sportiv Felix Baumgartner ca pe o experiență totală, intensă și atipică, în care, la un moment dat, granițele dintre viața personală și cea profesională s-au estompat complet. „Când viața îți oferă un atlet de extremă... nu primești doar omul, ci întregul pachet”, scrie ea, subliniind ideea unei relații care a presupus implicare constantă și adaptare continuă.

„Nu iubești doar un tip ca ăsta, ci și lucrezi pentru el”, afirmă Mihaela Rădulescu, explicând că a fost implicată în toate aspectele vieții lui Felix, de la organizare și logistică, până la sprijin emoțional și comunicare, şi enumerând toate „funcţiile” pe care le-a avut.

„Lui Felix i-a luat două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea peste tot – am avut libertatea să îmi fac propriul program după al lui, aveam un har social și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul de turism pentru amândouă, asistentul lui personal în toate modurile posibile (chiar și în afara fișei obișnuite a postului:), i-am fost portar media atunci când a fost nevoie, copywriter-ul, videograful, negociatorul, consilierul și CEL MAI BUN PRIETEN”, a scris vedeta pe Instagram.

Ea vorbește și despre rutina zilnică, în care susținerea partenerului devenise un mod de viață.

„I-am gătit în fiecare casă în care am stat prin lume, i-am spălat și călcat hainele, stând liniștită când era concentrat, înveselindu-l când era la pământ, calmându-l când era supărat, admirându-l din milionul de motive pe care le-am descoperit pe parcurs”, continuă ea.

Mihaela Rădulescu recunoaște că relația lor nu a fost lipsită de tensiuni, dar spune că acestea nu au slăbit legătura dintre ei: „Să nu credeți că totul a fost perfect, ne-am certat, ne-am contrazis în unele privințe, eram diferiți în unele privințe”.

Dar, continuă vedeta, tocmai aceste diferențe au consolidat relația: „Asta ne-a făcut atât de inseparabili – am avut încredere unul în altul și ne-am completat unul pe celălalt”.

Mihaela Rădulescu vorbește despre viața intensă trăită alături de sportiv şi despre reciprocitatea sentimetelor.

 „I-am dăruit iubire, respect, liniște sufletească și energie pentru a-și face toată munca cu zâmbetul pe buze. El mi-a dat înapoi toate astea, plus o viață extremă și strălucitoare la care alții doar visează. Aceasta este o viață bine trăită pentru amândoi. Aceasta este DRAGOSTEA pe care orice femeie ar trebui să o țintească; dar nu uita niciodată: trebuie să dai totul, ca să primești totul”, afirmă ea.

„Și învățați și din tragedia mea – aveți întotdeauna un Plan B”, mai scrie vedeta spre final, referindu-se la modul în care a fost tratată de familia lui Felix Baumgartner, după moartea fostului său partener.

Vă reamintim că Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la Porto Sant’Elpidio, în urma unui accident de parapantă motorizată, în timpul unui zbor considerat de rutină, după ce a pierdut controlul aparatului și s-a prăbușit într-un complex de vacanță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
mediafax.ro
image
Peste 300 de milioane de euro pentru o ”bijuterie”. Dubla finalistă de Liga Campionilor va avea un stadion de 5 stele
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cele mai frumoase plaje din Albania. Românii iau cu asalt riviera albaneză, prețurile sunt mai mici decât în Grecia
playtech.ro
image
”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac continuă să-și vândă trofeele. Suma uriașă obținută pentru cupa de la US Open
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Cum arată astăzi Cristi din Banat, autorul piesei „Ca o apă cristalină”
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Postarea unui român din Focșani a împărțit internetul în două. Ai mânca așa ceva?: „Ai grijă cu Protecția Animalelor! Te lauzi că omori un ...”
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințesa Michael de Kent GettyImages 1137315486 jpg
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani (© King’s College London)
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!