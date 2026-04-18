Sfatul Mihaelei Rădulescu, la aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Învățați din tragedia mea - să aveți mereu un plan financiar B”

La aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a publicat pe Instagram un mesaj amplu și foarte personal, în care vorbește despre relația lor, despre viața trăită alături de el și despre lecțiile învățate după dispariția acestuia.

Mihaela Rădulescu descrie legătura cu celebrul sportiv Felix Baumgartner ca pe o experiență totală, intensă și atipică, în care, la un moment dat, granițele dintre viața personală și cea profesională s-au estompat complet. „Când viața îți oferă un atlet de extremă... nu primești doar omul, ci întregul pachet”, scrie ea, subliniind ideea unei relații care a presupus implicare constantă și adaptare continuă.

„Nu iubești doar un tip ca ăsta, ci și lucrezi pentru el”, afirmă Mihaela Rădulescu, explicând că a fost implicată în toate aspectele vieții lui Felix, de la organizare și logistică, până la sprijin emoțional și comunicare, şi enumerând toate „funcţiile” pe care le-a avut.

„Lui Felix i-a luat două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea peste tot – am avut libertatea să îmi fac propriul program după al lui, aveam un har social și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul de turism pentru amândouă, asistentul lui personal în toate modurile posibile (chiar și în afara fișei obișnuite a postului:), i-am fost portar media atunci când a fost nevoie, copywriter-ul, videograful, negociatorul, consilierul și CEL MAI BUN PRIETEN”, a scris vedeta pe Instagram.

Ea vorbește și despre rutina zilnică, în care susținerea partenerului devenise un mod de viață.

„I-am gătit în fiecare casă în care am stat prin lume, i-am spălat și călcat hainele, stând liniștită când era concentrat, înveselindu-l când era la pământ, calmându-l când era supărat, admirându-l din milionul de motive pe care le-am descoperit pe parcurs”, continuă ea.

Mihaela Rădulescu recunoaște că relația lor nu a fost lipsită de tensiuni, dar spune că acestea nu au slăbit legătura dintre ei: „Să nu credeți că totul a fost perfect, ne-am certat, ne-am contrazis în unele privințe, eram diferiți în unele privințe”.

Dar, continuă vedeta, tocmai aceste diferențe au consolidat relația: „Asta ne-a făcut atât de inseparabili – am avut încredere unul în altul și ne-am completat unul pe celălalt”.

Mihaela Rădulescu vorbește despre viața intensă trăită alături de sportiv şi despre reciprocitatea sentimetelor.

„I-am dăruit iubire, respect, liniște sufletească și energie pentru a-și face toată munca cu zâmbetul pe buze. El mi-a dat înapoi toate astea, plus o viață extremă și strălucitoare la care alții doar visează. Aceasta este o viață bine trăită pentru amândoi. Aceasta este DRAGOSTEA pe care orice femeie ar trebui să o țintească; dar nu uita niciodată: trebuie să dai totul, ca să primești totul”, afirmă ea.

„Și învățați și din tragedia mea – aveți întotdeauna un Plan B”, mai scrie vedeta spre final, referindu-se la modul în care a fost tratată de familia lui Felix Baumgartner, după moartea fostului său partener.

Vă reamintim că Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la Porto Sant’Elpidio, în urma unui accident de parapantă motorizată, în timpul unui zbor considerat de rutină, după ce a pierdut controlul aparatului și s-a prăbușit într-un complex de vacanță.