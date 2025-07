Parașutistul austriac Felix Baumgartner (56 de ani) s-a prăbușit și a murit în timp ce zbura cu parapanta. Accidentul a avut loc joi după-amiază. Se estimează că Felix a pierdut controlul și s-a prăbușit în piscina unui hotel din Porto Sant'Elpidio, pe coasta Fermo. Bărbatul a murit, în timp ce o femeie a fost rănită. Tragedia s-a produs în jurul orei 16.00. Conform primelor informații, iubitul Mihaelei Rădulescu era deja decedat în momentul impactului.

Felix era cunoscut în întreaga lume pentru isprăvile sale extreme, în special pentru saltul din stratosferă, cu care a stabilit trei recorduri mondiale. Parașutistul austriac a sărit de la peste 39 de kilometri, în urmă cu 13 ani, devenind primul om care a depășit bariera sunetului cu corpul liber.

Felix Baumgartner și zborul de 10 minute

Baumgartner a devenit faimos pentru că a intrat direct din stratosferă: în 2012, și-a realizat visul de a se arunca de la o altitudine nemaiîncercată până acum, peste 39.000 de metri, depășind bariera sunetului.

„Este primul om care a depășit bariera sunetului fără nicio aeronavă, atingând 1.137 km/h după ce a sărit de la 39.043 de metri”, a declarat purtătoarea de cuvânt Sarah Anderson. Bariera sunetului, Mach 1, este în mod normal de 1.234 km/h, dar scade odată cu creșterea altitudinii.

Felix a aterizat în siguranță și, în genunchi, a exultat cu pumnii în aer: „Am reușit!”. Zborul său a durat puțin sub 10 minute, trăit cu sufletul la gură de milioane de oameni care au urmărit isprava lui în direct la televizor, pe YouTube, precum și de la baza sa de la Centrul Aerian și Spațial Roswell din Roswell, New Mexico.

Nu a fost prima aventură periculoasă a lui Baugartner: a sărit cu parașuta de pe Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, de pe statuia lui Iisus din Rio de Janeiro și de pe Turnul Taipei 101 din Taiwan.