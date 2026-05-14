Video Mii de bilete false la concertul Metallica. Horia Constantinescu, printre cei care au luat țeapă

Șeful Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a ratat accesul la concertul Metallica de la Arena Națională, după ce biletul cumpărat de pe o platformă online nu a fost acceptat la intrare.

Incidentul a fost relatat chiar de acesta într-un videoclip publicat pe Facebook, în care a explicat cum a ajuns în situația de a nu putea intra la unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului, deși a parcurs întreg fluxul de acces.

Potrivit declarațiilor sale, momentul neplăcut a venit abia la ultimul filtru de control, după ce a stat la cozi și a trecut prin verificări succesive alături de ceilalți spectatori.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie”, a declarat Horia Constantinescu.

Acesta a precizat că biletele au fost cumpărate de pe platforma Viagogo, iar în momentul scanării s-a dovedit clar că nu sunt valide.

„Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-para cunoscută Viagogo”, a mai spus acesta.

Horia Constantinescu a mai relatat că nu a fost singura persoană aflată în această situație, mai mulți spectatori fiind opriți la intrare din același motiv.

„Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari. Din păcate îi voi vedea în materiale de pe video”, a mai declarat Horia Constantinescu.

Organizatorii au confirmat, potrivit relatărilor participanților, că biletele prezentate nu erau valide, iar accesul nu a putut fi permis.

„După o coadă de o oră, ni s-a spus că biletele sunt false”

Cazul lui Horia Constantinescu nu a fost un incident izolat. Mai multe persoane au reclamat că au fost oprite la porțile de acces, fiind informate că acestea sunt false sau invalide.

„Din păcate, nu vedem Metallica azi. După o coadă de 1 oră, am ajuns la porți și ni s-a spus: aceste bilete sunt false. Ne-a întrebat de unde le-am cumpărat. Le-am luat de la cineva de pe Facebook, care mi-a răspuns astăzi și mi-a promis că îmi va returna banii”, a scris Răzvan Grigorescu, pe FB.

Acesta a relatat că a contactat vânzătorul prin WhatsApp, care i-ar fi confirmat că va restitui suma, însă fără garanții clare. „Un jandarm de la pază mi-a spus că au fost mii de astfel de țepe”, a mai spus Răzvan Grigorescu.

Concertul trupei Metallica de pe Arena Națională a marcat a cincea revenire a formației în România și a reconfirmat interesul uriaș al publicului pentru evenimentele de acest tip.

Potrivit organizatorilor, biletele s-au epuizat în timp record încă de anul trecut, semn că cererea a depășit cu mult capacitatea disponibilă. Zecile de mii de spectatori prezenți pe stadion au transformat seara într-unul dintre cele mai mari evenimente muzicale găzduite vreodată în țară.