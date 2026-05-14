Video Surpriza serii la concertul Metallica: piesa interpretată în română pe Arena Națională. Mesajul transmis de legendara trupă

Metallica a revenit miercuri seară la București, unde peste 40.000 de fani au fost în extaz, pe Arena Națională, la al cincilea concert al trupei în România. Lars Ulrich le-a promis românilor că el și colegii săi vor reveni aici.

James Hetfield a salutat publicul de mai multe ori cu mesajul „familia Metallica la Bucureşti este în viaţă”, potrivit News.ro.

Unul dintre momentele surpriză ale serii a fost interpretarea în limba română a piesei „Cine eşti tu, oare?” a trupei Compact, cântată de basistul Robert Trujillo.

„Am lucrat la ea chiar înainte de show. Dacă ştiţi versurile, vă rog să cântaţi cu noi. Eşti pregătit, Kirk?”, a întrebat 543artistul.

„Sunteţi siguri că vă place Metallica? Facem asta de vreo 45 de ani, dar par 145 de ani

Concertul a început la ora 20.50, după o scurtă ploaie și după prestațiile trupelor Knocked Loose și Gojira. Publicul a umplut stadionul încă de la orele după-amiezii, cozile întinzându-se pe toate laturile arenei.

Hetfield a dialogat cu fanii, întrebându-i: „Sunteţi siguri că vă place Metallica? Facem asta de vreo 45 de ani, dar par 145 de ani. Înainte de orice show suntem emoţionaţi şi ne place ce facem. Suntem recunoscători că aţi venit aici să sărbătoriţi muzica cu noi. Vă mulţumim, Bucureşti!”.

Artistul a vorbit și cu un adolescent de 15 ani din public, căruia i-a spus: „Continuă să cânţi, în curând te vom vedea pe scenă”.

Setlistul a inclus piese emblematice precum „Creeping Death”, „For Whom the Bell Tolls”, „The Unforgiven”, „Fuel”, „Fade to Black”, „Wherever I May Roam”, „Nothing Else Matters”, „Sad But True”, „One”, „Seek & Destroy”, „Master of Puppets” și finalul „Enter Sandman”, descris de Hetfield ca având un “zid de chitare”.

Membrii trupei au mulțumit publicului, Lars Ulrich promițând că nu vor mai trece șapte ani până la următoarea întâlnire.

Hetfield a încheiat seara cu mesajul: „Ne vedem în curând! Fiţi buni unii cu alţii! Vă iubim!”.