Mihaela Rădulescu rupe tăcerea. Acuzații și dezvăluiri dure despre părinții lui Felix Baumgartner: „Am fost umilită și supusă presiunilor”

Mihaela Rădulescu a revenit public cu un nou mesaj despre perioada de după moartea lui Felix Baumgartner, la mai bine de nouă luni de la decesul acestuia, susținând că a trecut printr-o situație extrem de dificilă în relația cu familia fostului sportiv.

Este a doua intervenție publică a fostei realizatoare TV în mai puțin de 10 zile, după o lungă perioadă de tăcere, în care spune că a evitat să comenteze subiectul.

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a făcut referire la împărțirea bunurilor și la modul în care a fost tratată după decesul partenerului său.

„Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat…”, a scris Mihaela Rădulescu.

Vedeta susține că a fost pusă într-o situație dificilă chiar și în ceea ce privește bunurile personale și accesul în locuințele în care a trăit alături de Baumgartner.

„Nu, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu! Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept ‘românca tipică’, au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv”, a mai transmis aceasta.

Ea afirmă că, în lunile care au urmat decesului, a fost nevoită să dovedească dreptul de proprietate asupra bunurilor personale: „Timp de 8 luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani…”

Mihaela Rădulescu spune că nu a inițiat procese împotriva familiei fostului său partener, deși, potrivit declarațiilor sale, ar fi existat situații tensionate legate de accesul în locuințe și de recuperarea obiectelor personale.

„Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo. Nu, nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit”, se mai arată în mesajul vedetei.

Rădulescu mai susține că tăcerea sa de până acum a fost interpretată greșit și că a fost supusă unor presiuni suplimentare: „Sunt ultima persoană care își dorește o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca ‘hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm trei avocați împotriva ei (trei!!!), împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți plătiți din recordurile și munca lui Felix…’”

În același mesaj, Mihaela Rădulescu afirmă că întreaga situație a depășit limitele decenței și că imaginea sa publică a fost afectată.

„Toate limitele decenței au fost depășite, iar ceea ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit ‘permisiunea’ să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează”, a mai transmis aceasta pe Instagram.