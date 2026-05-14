Alexandra Căpitănescu urcă pe scena Eurovision joi seară, în cea de‑a doua semifinală. România mizează pe voturile diasporei

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, urcă în această seară pe scena de la Viena, în cea de‑a doua semifinală a concursului, transmisă în direct la TVR 1.

Artista intră în competiție cu numărul 03, iar România contează pe voturile diasporei din țările care participă la această rundă, precum Bulgaria, Franța, Cipru sau Austria, potrivit TVR Info.

Cu o voce puternică și un show intens, Alexandra Căpitănescu se numără printre favoriții semifinalei, fiind considerată de mulți fani un posibil „dark horse”, o concurentă cu șanse reale să surprindă și să avanseze în finală. Pentru a putea ajunge în marea finală din 16 mai, sprijinul românilor din străinătate este esențial.

Semifinala începe la ora 22.00, iar reprezentanta României este a treia în ordinea intrării în concurs. Momentul Alexandrei Căpitănescu este estimat între 22.15 și 22.25, însă ora exactă poate varia, având în vedere caracterul live al show‑ului.

În această semifinală concurează 15 piese. Iată ordinea intrării în concurs:

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” JIVA (Azerbaidjan) – „Just Go” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Eva Marija (Luxemburg) – „Mother Nature” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” SIMON (Armenia) – „Paloma Rumba” Veronica Fusaro (Elveția) – „Alice” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Atvara (Letonia) – „Ena” Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Alis (Albania) – „Nan” Aidan (Malta) – „Bella” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Eurovision rămâne una dintre cele mai vizionate competiții muzicale din lume, cu peste 160 de milioane de telespectatori, fiind o rampă importantă de lansare pentru artiști.

Zece ţări, printre care și Republica Moldova, s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marţi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, relatează AFP.

Cei 10 candidaţi care s-au calificat în prima semifinală de marţi:

- Grecia: Akylas, "Ferto"

- Finlanda: Linda Lampenius şi Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

- Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"

- Suedia: Felicia, "My System"

- Republica Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"

- Israel: Noam Bettan, "Michelle"

- Serbia: Lavina, "Kraj mene"

- Croaţia: Lelek, "Andromeda"

- Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"

- Polonia: Alicja, "Pray".