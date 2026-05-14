Băsescu vede o singură soluție la criza politică - reluarea vechii coaliții: „Dacă e moartă, trebuie reînviată”

Fostul președinte Traian Băsescu susține că România traversează o criză politică ce poate fi rezolvată doar prin reluarea funcționării actualei coaliții de guvernare. În opinia sa, indiferent de tensiunile dintre partidele aflate la putere, alianța trebuie menținută.

Traian Băsescu a subliniat că, în ciuda orgoliilor politice, stabilitatea guvernării este esențială, invocând inclusiv riscul pierderii fondurilor europene.

„Degeaba se joacă. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. A acestei coaliții. Moartă, vie, dacă e moartă, trebuie reînviată. Şi, sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde până în august trebuiesc încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci avem şanse să pierdem banii pentru armată la sfârșitul lui mai și banii din PNRR în august. Și să pierdem așa frumos vreo 20 de miliarde”, a declarat Băsescu, într-o intervenție la TVR Info.

Fostul șef al statului a pus actualele tensiuni politice pe seama modului în care au fost organizate alegerile din 2024. Potrivit acestuia, suprapunerea mai multor tipuri de scrutin și calendarul electoral aglomerat a creat dificultăți de înțelegere pentru alegători.

„Originea situaţiei politice pe care o avem este în furtul alegerilor din 2024. Deci atunci s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca românii să nu înţeleagă ce votează. Ce să înţeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari – care e lista comună PSD, PNL? Deci, confuzie totală. Vin şi prezidenţialele. Şi fac turul unul la prezidenţiale, fac în săptămâna următoare alegere legislative şi vin cu turul 2 la prezidenţiale. Ce a înţeles românul? Ce a votat el în astea 3 săptămani? Pe urmă pui capacul la toate şi anulezi turul 1 de la prezidenţiale”, a afirmat Băsescu.

În ceea ce privește rolul actualei conduceri a țării, Băsescu a afirmat că președintele ar fi trebuit să intervină mai ferm pentru menținerea stabilității guvernamentale, iar PSD și PNL, ar trebui să accepte realitatea politică actuală.