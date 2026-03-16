Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a fost dominată de filmul „One Battle After Another”, care a câștigat șase trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, regie, actor în rol secundar și casting.

„Sinners” a urmat cu patru premii, printre care și Oscarul pentru cel mai bun actor, câștigat de protagonistul Michael B. Jordan. Jessie Buckley a obținut premiul pentru cea mai bună actriță datorită rolului din „Hamnet”.

Marii câștigători ai serii

Cel mai bun film: „One Battle After Another”

„One Battle After Another” Cea mai bună actriță: Jessie Buckley, pentru „Hamnet”

Jessie Buckley, pentru „Hamnet” Cel mai bun actor: Michael B. Jordan, pentru „Sinners”

Michael B. Jordan, pentru „Sinners” Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson, pentru „One Battle After Another”

Paul Thomas Anderson, pentru „One Battle After Another” Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, pentru „One Battle After Another”

Sean Penn, pentru „One Battle After Another” Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, pentru „Weapons”

Amy Madigan, pentru „Weapons” Cel mai bun lungmetraj de animație: „ Kpop Demon Hunters”

Kpop Demon Hunters” Cel mai bun casting: Cassandra Kulukundis, pentru „One Battle After Another”

Cassandra Kulukundis, pentru „One Battle After Another” Cel mai bun scurtmetraj live-action (egalitate): „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”

„The Singers” și „Two People Exchanging Saliva” Cel mai bun documentar: „Mr. Nobody Against Putin”

„Mr. Nobody Against Putin” Cea mai bună coloană sonoră originală: Ludwig Göransson, pentru „Sinners”

Ludwig Göransson, pentru „Sinners” Cel mai bun film internațional: „Sentimental Value”, Norvegia

Momente importante

Filmul „One Battle After Another”, vedeta serii

După marile victorii ale serii, regizorul Paul Thomas Anderson a venit în sala de presă pentru a discuta cu jurnaliștii despre premiile câștigate pentru cel mai bun film, regie și scenariu adaptat.

El a răspuns la trei întrebări – numărul maxim permis de Academia de Film pentru câștigători în cursul serii – însă ultima s-a referit direct la criticile aduse filmului „One Battle After Another”. Unii detractori au reproșat modul în care sunt prezentate personajele feminine de culoare, în special Perfidia, interpretată de Teyana Taylor, scrie AP.

Anderson a spus că personajul este „imperfect” și că el și echipa de producție au dorit să surprindă nuanțele vieții acesteia.

„Este complicat”, a explicat el. „Am știut mereu că încercăm să spunem o poveste complicată.”

Potrivit regizorului, parcursul personajului Perfidia pregătește povestea fiicei sale, Willa, interpretată de Chase Infiniti.

„Ce se întâmplă atunci când părinții tăi sunt răniți și îți transmit o istorie foarte dificilă? Cum gestionezi asta? Despre asta este filmul nostru”, a spus Anderson.

Jessie Buckley, prima irlandeză premiată cu Oscar pentru cea mai bună actriță

Jessie Buckley a vorbit în culise despre caracterul „aproape magic” al momentului în care a câștigat premiul, mai ales că ceremonia a coincis cu Ziua Mamei în Marea Britanie și Irlanda.

Actrița a reluat ideea în sala de presă, explicând că rolul său din drama istorică „Hamnet” este cel al unei mame îndurerate.

În plus, duminica Oscarurilor a coincis și cu prima Zi a Mamei pentru Buckley. Actrița a povestit că fiica ei, în vârstă de opt luni, a făcut primul dinte chiar în această săptămână – un moment important, deși poate nu la fel de mare ca primul Oscar al mamei sale.

Michael B. Jordan, ovaționat de jurnaliști

Când câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor, Michael B. Jordan, a ajuns în culise, a trebuit să aștepte aproape un minut până când jurnaliștii din sală s-au oprit din aplauze și s-au așezat pentru a putea începe întrebările.

Starul din „Sinners”, care interpretează doi frați gemeni în epopeea cu vampiri ce combină mai multe genuri, a spus că premiul său vine într-un moment „potrivit”.

„Sunt aici datorită celor care au venit înaintea mea”, a declarat actorul.

„Am fost extrem de binecuvântat în viață. Sunt mulți oameni care m-au văzut crescând în această industrie, crescând în acest oraș, și au avut grijă de mine — deși nu erau obligați să o facă.”

Moment rar la Oscaruri: două filme împart premiul

Ceremonia de duminică seară a oferit și un moment neobișnuit: două filme au câștigat la egalitate premiul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action – „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”.

„Egalitate? Wow, nici nu știam că se poate întâmpla așa ceva”, a exclamat regizorul „The Singers”, Sam A. Davis, citat de BBC.

Este pentru a șaptea oară în aproape 100 de ani de istorie ai Premiilor Oscar când votul Academiei produce o egalitate. Ultima dată s-a întâmplat în 2013, când „Skyfall” și „Zero Dark Thirty” au împărțit premiul pentru montaj de sunet.

În 1969, două legende ale Hollywoodului – Katherine Hepburn și Barbra Streisand – au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action a fost anunțat de actorul și comediantul Kumail Nanjiani, care a gestionat momentul surpriză cu umor.

„Este egalitate. Nu glumesc, chiar este egalitate”, a spus el, vizibil surprins, în timp ce din public se auzea un „Wow!”.

„Calmați-vă, o să trecem prin asta”, le-a spus Nanjiani spectatorilor care râdeau, explicând că va anunța mai întâi un câștigător, îi va lăsa să-și trăiască momentul, apoi îl va anunța și pe celălalt.

„Ironic că premiul pentru scurtmetraj o să dureze de două ori mai mult”, a glumit el.

Primul anunțat a fost „The Singers”, o comedie muzicală de 18 minute.

Filmul este „o poveste simplă despre puterea muzicii și a artei de a ne aduce împreună într-un moment în care trăim într-o lume tot mai izolată”, a spus Davis în discursul de acceptare, alături de producătorul Jack Piatt.

Cel de-al doilea câștigător, „Two People Exchanging Saliva”, un film distopic în limba franceză de 36 de minute, i-a adus pe scenă pe co-regizorii Natalie Musteata și Alexandre Singh.

Singh și-a continuat discursul chiar și după ce microfonul a fost tăiat și luminile au fost reduse, lansând o ironie la adresa unor comentarii recente făcute de Timothée Chalamet, moment care a stârnit atât râsete, cât și huiduieli în sală.

„Credem că arta poate schimba sufletele oamenilor… putem schimba societatea prin artă și creativitate, prin teatru și balet”, a spus el.

„Este ca un vis”, a declarat Musteata ulterior, în fața jurnaliștilor.

Prima egalitate din istoria Premiilor Oscar a avut loc în 1932, când Fredric March și Wallace Beery au împărțit premiul pentru cel mai bun actor.

Totuși, nu a fost o egalitate reală: regulile de atunci prevedeau că dacă un alt nominalizat se afla la mai puțin de trei voturi de câștigător, primea și el premiul. March avea, de fapt, un vot în plus față de Beery. Regulile au fost schimbate ulterior.

Cea mai controversată egalitate a rămas cea din 1969, când Katherine Hepburn („The Lion in Winter”) și Barbra Streisand („Funny Girl”) au câștigat împreună premiul pentru cea mai bună actriță.

Deși ambele erau foarte respectate, Streisand fusese admisă în Academie abia de curând. În mod normal, actorii trebuiau să aibă cel puțin două filme în palmares pentru a deveni membri, însă președintele Academiei de atunci, Gregory Peck, a făcut o excepție, invocând nominalizarea ei la premiile Tony pentru rolul de pe Broadway.

Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Șase trofee pentru filmul lui Paul Thomas Anderson

„Hello, Gorgeous”, i-a spus celebru Streisand statuetei sale Oscar, repetând prima replică din filmul „Funny Girl”.

Sean Penn, un istoric al absențelor la Oscar

Sean Penn a făcut foarte puțină campanie în acest sezon al premiilor și a lipsit inclusiv de la Actor Awards și BAFTA, ceremonii la care a câștigat trofee.

Nu este prima dată când câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor în rol secundar lipsește de la gala Oscar. Penn a fost absent și când a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor în anii 1996, 2002 și 2003.

Actorul a fost însă prezent în 2004, când a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor cu rolul din „Mystic River”, precum și în 2009, când a obținut același premiu pentru interpretarea din „Milk”.

Actorul, în vârstă de 65 de ani, nu a părut niciodată foarte atașat de trofeele de la Hollywood, indiferent dacă a câștigat sau nu. La un moment dat, el i-a oferit unul dintre premiile sale Oscar președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Cine decide câștigătorii

Peste 10.000 de membri ai Academiei cu drept de vot participă la trei runde de vot, desfășurate online și în mod secret. Aceștia sunt profesioniști ai industriei cinematografice care au primit o invitație oficială din partea Academiei.

În primele două runde, membrii votează în cadrul propriei ramuri profesionale pentru majoritatea categoriilor: actorii votează actorii, scenariștii votează scenariștii și așa mai departe. Totuși, toți membrii pot vota la categoria cel mai bun film.

În runda finală, membrii pot vota la oricare dintre cele 24 de categorii.

Acesta este și primul an în care votanții sunt obligați să vizioneze toate filmele nominalizate dintr-o categorie înainte de a-și exprima votul în runda finală.

Pentru categoria cel mai bun film, membrii folosesc sistemul de vot preferențial, prin care trebuie să clasifice în ordine cele 10 producții nominalizate.