Video Sandra Izbașa, oprită în trafic de polițiști. Reacția sportivei după ce a fost testată cu etilotestul

Sandra Izbașa a fost a fost oprită în trafic, într-un control de rutină, fiind nevoită să sufle într-un etilotest. Fosta gimnastă se afla la volan și era însoțită de soțul ei, actorul Răzvan Bănică.

Soțul fostei gimnaste se afla pe scaunul din dreapta când mașina celor doi a fost oprită pentru un control de rutină. Actorul a filmat întreaga scenă, iar imaginile au fost postate ulterior pe rețelele de socializare.

Rezultatul a fost negativ, iar cei doi au fost lăsați să plece fără probleme. „Eu când am zis, nu am mințit”, a comentat Sandra Izbașa.

Sursa: TikTok / sandraizbasa

„Hai, scoate și tu șprițul ăla!”, a glumit Răzvan Bănică, după ce echipajul de poliție a plecat. „E sub scaun”, a replicat Sandra Izbașa.

Internauții au reacționat imediat pe pagina de TikTok a sportivei, mulți admirând-o pentru atitudinea calmă.

„Admirabilă atitudinea dumneavoastră, deși sunteți vedetă (un adevărat vip al României, mă refer la partea sportivă). Așa arată normalitatea. Felicitări, doamnă”, a comentat un utilizator.