Vedeta din România care a slăbit 30 de kilograme în timp record. „Nu m-am operat”, spune Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a surprins din nou publicul din mediul online, după ce a publicat imagini în costum de baie, la scurt timp după ce a reușit să slăbească 30 de kilograme.

Gabriela Cristea a publicat pe contul său de Instagram imagini cu noua ei siluetă, unde prezentatoarea TV apare relaxată și plină de energie. Transformarea sa fizică nu a trecut neobservată de fani, mulți dintre ei remarcând nu doar pierderea în greutate, ci și faptul că vedeta pare mult mai tânără.

În fotografii, vedeta poartă un costum de baie întreg, de culoare albastră, peste care a ales să adauge o cămașă lejeră. Ținuta i-a evidențiat silueta și a atras numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor din mediul online.

Vedeta a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut și despre modul în care a abordat procesul de slăbire. Invitată în emisiunea moderată de Dan Capatos, Gabriela Cristea a explicat că a preferat să urmeze un drum echilibrat și atent monitorizat.

„Am slăbit 30 de kilograme”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Ea a subliniat că dorința de a pierde rapid în greutate poate avea consecințe nedorite dacă nu este gestionată corect.

„Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Apelați la specialiști”, a adăugat ea.

Citiți mai multe în Click.