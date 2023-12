O rochie a Prințesei Diana a doborât un record. Suma uriașă cu care a fost vândută la licitație

O rochie purtată de Diana, Prințesa de Wales, în 1985, a fost vândută la licitație la un preț de 11 ori mai mare decât cel estimat inițial.

Rochia de seară din catifea neagră, în stil balerină, a fost vândută de casa de licitații Julien's Auctions de la Hollywood pentru un total de peste 900.000 de lire sterline, echivalentul a 1.148.080 de dolari, potrivit BBC News.

Piesa vestimentară a doborât un nou record de modă, fiind cea mai scumpă rochie, purtată de Diana, vândută la licitație.

Inițial, valoarea rochiei fusese estimată a fost estimată să se vândă la 100.000 de dolari (78.776 de lire sterline). Aceasta are umerii bufanți, o fustă albastră din organza, o fundă mare și o eșarfă.

Unde a fost purtată rochia

Diana a purtat, pentru prima dată rochia în Florența, Italia, în 1985, la o cină, în timpul unui turneu regal cu soțul ei de atunci, Charles, Prințul de Wales, și din nou la Orchestra Simfonică din Vancouver, în 1986.

Piesa de colecție a fost construită din țesătură aleasă de comerciantul de textile de renume mondial, Jakob Schlaepfer, fiindu-i brodate, cu mare atenție, stele metalice. Detaliile au fost atașate cu multă migală de echipa de design de la Jacques Azagury.

Fusta de tip balerină a fost considerată un semn de apreciere pentru Baletul Național Englez, precum și un simbol al iubirii sale pentru dans.

Anterior, cea mai scumpă rochie purtată de Diana și vândută la licitație a fost o rochie de catifea din 1991 de Victor Edelstein, care s-a vândut cu 604.800 de dolari (476.437 lire sterline) în ianuarie.

Diana a purtat mai multe piese create de designerii de modă maroco-britanici în timpul petrecut cu familia regală. Alte articole puse în vânzare la licitația „TCM Present: Hollywood Legends” includ o bluză purtată de Diana pentru portretul de logodnă, din 1981.

Bluza roz din crepon are un guler în formă de volan și pliuri largi în față și a fost imortalizată de fotograful regal Lord Snowdon. S-a vândut cu 381.000 dolari (300.990 lire sterline), de aproape patru ori mai mare decât estimarea inițială de 80.000 dolari (63.000 lire sterline).

Alte piese vestimentare, scoase la licitație

Hainele vedetelor de la Hollywood scoase la licitație au inclus o rochie Givenchy, purtată de Audrey Hepburn în comedia din 1963 Charade, o rochie fără mâneci purtată de Gloria Swanson în filmul negru din 1950 Sunset Boulevard și rochia de marinar a lui Barbra Streisand dintr-o specială din anii 1960 numită My Name Is Barbra.