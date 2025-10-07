Chiar dacă are un program plin între concerte, familie și proiecte TV, Andra își găsește mereu timp pentru o mare pasiune: gătitul. Artista, în vârstă de 39 de ani, a povestit în podcastul „Gând la Gând cu Teo” că momentele petrecute în bucătărie o relaxează și o ajută să se deconecteze de la agitația zilnică.

„Timpul petrecut în bucătărie mă liniștește, mă bucură. E o formă de relaxare pentru mine”, a mărturisit Andra.

Cântăreața a dezvăluit și rețeta ei preferată de omletă, una „cu de toate”. Spre deosebire de varianta clasică, Andra adaugă câteva ingrediente speciale pentru un plus de gust: slănină, brânză și pătrunjel. „Eu râd mereu că am o variantă de omletă. Îmi place foarte mult să îmi tai un pic de slănină, o crestez, o pun la prăjit. Evident, bat ouăle, pun și un pic de brânzică, iar ca să nu mă simt vinovată pun și un pic de pătrunjel…”, a povestit artista cu zâmbetul pe buze.

Cum a slăbit Andra 10 kilograme

Deși este o gurmandă declarată, Andra a reușit să slăbească 10 kilograme în ultimele luni. Secretul ei? O combinație între un regim alimentar echilibrat și ore constante de pilates. „M-am apucat de pilates. Fac pilates de ceva vreme, pentru că am și câteva kilograme jos. 9-10, cam acolo m-am învârtit, mi-aș dori să mai pot. Acum am stagnat un pic, dar e bine că am început de undeva”, a spus vedeta.

Artista recunoaște că motivația i-a venit în mare parte de la soțul ei, Cătălin Măruță. „Cătălin m-a ajutat foarte mult, pentru că eu sunt un om foarte pofticios. Eu dacă văd, trebuie neapărat să mănânc. Cătălin este cel care m-a ajutat și mi-a spus: «E păcat, ai dat atâtea kilograme…, nu ceda». Eu am nevoie de oameni de genul acesta în jurul meu, altfel nu reușesc”, a completat Andra.

Vedeta a vorbit și despre legătura ei puternică cu mâncarea, moștenită din familie: „Eu vin dintr-o familie în care s-a mâncat foarte mult… cu mulți catolici care nu țin neapărat post. Am început să învăț anumite lucruri despre alimentație abia când m-am mutat în București.”

Omleta cu slănină, brânză și pătrunjel a Andrei Măruță a devenit deja o rețetă preferată de fanii care îi urmăresc aparițiile online, fiind dovada perfectă că și mâncărurile simple pot fi delicioase atunci când sunt făcute cu pasiune.