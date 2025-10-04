search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Rețeta de murături care nu dă greș niciodată: „Sunt crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”. Ingredientul care nu trebuie să lipsească

0
0
Publicat:

Este sezonul murăturilor, iar Anyta dezvăluie rețeta sa perfectă, pe care o folosește de ani de zile și la care nu renunță niciodată. „Legumele ies crocante, gustoase și se păstrează întreaga iarnă, exact așa cum le făcea bunica”, spune bloggerul culinar. 

Murături pentru toamnă FOTO: captura video/FB
Murături pentru toamnă FOTO: captura video/FB

Pentru a obține murături perfecte, Anyta Cooking folosește castraveți tari și proaspeți, gogonele tăiate în sferturi, conopidă desfăcută în buchețele, ardei roșii și ardei iuți, morcovi tăiați rondele, frunze de țelină, floare de mărar uscată, câteva fire de cimbru, usturoi și hrean. Acesta din urmă este cheia pentru ca legumele să rămână crocante. 

Oricât de bune ar fi legumele, murăturile nu rezistă fără borcane și capace sterilizate corespunzător. 

„Primul pas este să spălăm bine legumele și să pregătim borcanele. Dacă nu sunt bine sterilizate, murăturile nu vor rezista”, explică Anyta, blogger culinar, pe FB. 

Pentru saramură, Anyta recomandă o lingură plină de sare grunjoasă neiodată la un litru de apă. Apa se încălzește doar până la aproximativ 40°C – dacă este mai fierbinte, bacteriile bune care declanșează fermentația sunt distruse, iar legumele se înmoaie. Saramura se toarnă peste legumele așezate în straturi, astfel încât să le acopere complet.

Fermentația și trucurile pentru ca legume să fie crocante   După 3-4 zile de la punerea murăturilor, saramura începe să se tulbure – semnul că fermentația a început. Unele gospodine preferă să „vânture” murăturile, adică să toarne lichidul într-un vas, să amestece și apoi să-l readucă peste legume, pentru oxigenarea saramurii și menținerea crocanței. Alte gospodine doar întorc ușor borcanele sau suflă în ele. Important este ca toate legumele să fie complet acoperite de saramură și ca proporția de sare să fie corectă.

„Secretele care fac diferența: borcane și capace bine sterilizate; hreanul pentru ca legumele să fie crocante, sarea grunjoasă neiodată -1 lingură plină la 1 litru de apă. Apa pentru saramură trebuie să fie sub 40°C. Dacă e mai fierbinte, bacteriile bune care pornesc fermentația se distrug și murăturile nu mai fermentează corect. Așa ies murături crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”, a spus Anyta. 

Bucătărie

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere
playtech.ro
image
Video. „Rupe-i picioarele!”. Scene șocante la un meci de copii de 9 ani în București. Un părinte îi instigă pe micuți la violență extremă!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost arestat de poliție în Grecia și urmează să...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe vreme rea. Ce amenzi riscă șoferii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!