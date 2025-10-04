Video Rețeta de murături care nu dă greș niciodată: „Sunt crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”. Ingredientul care nu trebuie să lipsească

Este sezonul murăturilor, iar Anyta dezvăluie rețeta sa perfectă, pe care o folosește de ani de zile și la care nu renunță niciodată. „Legumele ies crocante, gustoase și se păstrează întreaga iarnă, exact așa cum le făcea bunica”, spune bloggerul culinar.

Pentru a obține murături perfecte, Anyta Cooking folosește castraveți tari și proaspeți, gogonele tăiate în sferturi, conopidă desfăcută în buchețele, ardei roșii și ardei iuți, morcovi tăiați rondele, frunze de țelină, floare de mărar uscată, câteva fire de cimbru, usturoi și hrean. Acesta din urmă este cheia pentru ca legumele să rămână crocante.

Oricât de bune ar fi legumele, murăturile nu rezistă fără borcane și capace sterilizate corespunzător.

„Primul pas este să spălăm bine legumele și să pregătim borcanele. Dacă nu sunt bine sterilizate, murăturile nu vor rezista”, explică Anyta, blogger culinar, pe FB.

Pentru saramură, Anyta recomandă o lingură plină de sare grunjoasă neiodată la un litru de apă. Apa se încălzește doar până la aproximativ 40°C – dacă este mai fierbinte, bacteriile bune care declanșează fermentația sunt distruse, iar legumele se înmoaie. Saramura se toarnă peste legumele așezate în straturi, astfel încât să le acopere complet.

Fermentația și trucurile pentru ca legume să fie crocante După 3-4 zile de la punerea murăturilor, saramura începe să se tulbure – semnul că fermentația a început. Unele gospodine preferă să „vânture” murăturile, adică să toarne lichidul într-un vas, să amestece și apoi să-l readucă peste legume, pentru oxigenarea saramurii și menținerea crocanței. Alte gospodine doar întorc ușor borcanele sau suflă în ele. Important este ca toate legumele să fie complet acoperite de saramură și ca proporția de sare să fie corectă.

„Secretele care fac diferența: borcane și capace bine sterilizate; hreanul pentru ca legumele să fie crocante, sarea grunjoasă neiodată -1 lingură plină la 1 litru de apă. Apa pentru saramură trebuie să fie sub 40°C. Dacă e mai fierbinte, bacteriile bune care pornesc fermentația se distrug și murăturile nu mai fermentează corect. Așa ies murături crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”, a spus Anyta.