search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Regizorul filmelor „Terminator” avertizează asupra unei „apocalipse” dacă inteligența artificială va avea acces la arme

0
0
Publicat:

Regizorul James Cameron a afirmat că oamenii se confruntă cu trei amenințări existențiale: superinteligența, armele nucleare și criza climatică.

James Cameron Foto: Profimedia
James Cameron Foto: Profimedia

Declarațiile au fost făcute în timp ce regizorul se pregătește să adapteze cartea „Ghosts of Hiroshima”, pentru marele ecran. Volumul reprezintă o relatare a primului bombardament atomic, fiind scris de autorul de bestseller-uri Charles Pellegrino. 

Regizorul din spatele a trei dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile, Titanic și primele două filme Avatar, a declarat că, deși se bazează pe Inteligența Artificială în plan profesional, rămâne îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă aceasta ar fi utilizată cu intenții criminale.

James Cameron avertizează că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmărilor ar putea duce la un scenariu similar cu cel descris în seria Terminator, potrivit The Guardian.

Cred că există încă pericolul unei apocalipse în stilul Terminator, în care AI-ul este combinat cu sisteme de arme, chiar și la nivelul sistemelor de arme nucleare, contraatacuri nucleare de apărare și toate celelalte”, a spus Cameron, care a adăugat: „Deoarece teatrul de operațiuni este atât de rapid, iar deciziile trebuie luate atât de repede, ar fi nevoie de o super-inteligență pentru a putea procesa toate aceste informații, și poate că vom fi inteligenți și vom păstra un om în cerc. Dar oamenii sunt supuși greșelilor, și s-au comis multe greșeli care ne-au adus în pragul unor incidente internaționale care ar fi putut duce la un război nuclear. Așa că nu știu”.

Prin regia superproducţiei „Terminator” (1984), film foarte apreciat de public şi de critica de specialitate, Cameron a ajuns în prim-planul industriei de la Hollywood.

Simt că ne aflăm într-un moment crucial al dezvoltării umane, în care există trei amenințări existențiale: clima și degradarea generală a mediului natural, armele nucleare și superinteligența. Toate acestea se manifestă și ating apogeul în același timp. Poate că superinteligența este răspunsul”, a mai precizat el.

Filmul original Terminator al lui Cameron, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal, se desfășoară într-o lume în care umanitatea este condusă de o rețea de apărare cu inteligență artificială numită Skynet.

Filmele lui Cameron, în special Avatar, sunt implicate activ în domeniul AI în ceea ce privește realizarea lor, iar regizorul s-a arătat optimist cu privire la modul în care această tehnologie ar putea contribui la reducerea costurilor de producție.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIVITATE! Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu, de fapt
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Cât costă să cumperi un an de vechime în 2025. Ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie fără să transpire
romaniatv.net
image
Cum arată mormântul lui Ion Iliescu. Detaliul care emoționează la locul de veci FOTO și VIDEO MediaFLUX
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu la 27 de ani jpg
Ion Iliescu: „Fericirea de a studia în Uniunea Sovietică“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?