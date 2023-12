James Cameron, despre următoarele filme Avatar: „Trei este de fapt mult mai simplu decât doi”

James Cameron a făcut noi dezvăluiri despre filmele Avatar într-un interviu acordat People, povestind că „Avatar 3” se va concentra mai mult pe personaje, în timp ce „Avatar 4” va face un salt în timp de șase ani. Filmările la viitoarele pelicule ale francizei vor continua „după lansarea celui de-al treilea lungmetraj”.

James Cameron a declarat pentru People că rămâne stabilit: „Avatar 3” este gata pentru lansare în decembrie 2025, notează filmnow.ro.

Filmările au început încă dinainte de „Avatar: The Way of Water”, care a fost lansat în cinematografe în decembrie 2022 și a devenit al treilea film cu cele mai mari încasări din istorie, cu 2,3 miliarde de dolari la nivel mondial.

Cameron a filmat „Avatar 3”, dar și părți din „Avatar 4” concomitent cu „The Way of Water” pentru a asigura continuitatea vârstei în rândul personajelor sale.

„Am filmat deja pentru trei, inclusiv fotografia live-action, ca o producție amestecată cu 'Avatar: The Way of Water' și chiar am lucrat o parte din filmul patru deoarece personajele noastre tinere vor face un salt în timp. Le vedem, apoi plecăm timp de șase ani și revenim”, a adăugat el despre saltul în timp din „Avatar 4”. „Așadar, partea în care ne întoarcem este cea pe care nu am filmat-o încă. Vom începe cu asta după ce vom lansa al treilea lungmetraj.”

„Trei este de fapt mult mai simplu decât doi”, a spus Cameron despre procesul post-producție. „Când lucram la Avatar 2 , am fost loviți de pandemie în mijlocul producției, am fost întrerupți, apoi a trebuit să repornim totul. A fost o luptă să ducem la bun sfârșit producția.”

Cameron mai are de filmat în întregime „Avatar 5”.

Inițial, „Avatar 3” trebuia lansat în 2024, dar Disney l-a amânat și l-a reprogramat pentru 19 decembrie 2025. „Avatar 4” urmează să apară pe marile ecrane în 2029, iar „Avatar 5” pe 19 decembrie 2031.

Ultimul film Avatar va fi lansat astfel la 22 de ani de la blockbusterul original.