Reacția stilistului prințesei Diana după ce Kate Middleton a fost criticată din cauză că s-a făcut blondă: „Sunt dezgustat!”

Sam McKnight, fostul stilist al Prințesei Diana, a condamnat pe Instagram comentariile răutăcioase la adresa Prințesei Kate pentru noul ei păr blond, numindu-le „dezgustătoare” și cerând publicului să o lase în pace. El a subliniat că părul unei femei este foarte personal.

Fostul stilist al prințesei Diana condamnă comentariile „răutăcioase” și „malefice” la adresa Ducesei de Cambridge

Stilistul care a lucrat cu Prințesa Diana timp de șapte ani a luat cuvântul pe Instagram pentru a răspunde la „comentariile urâte” care au fost făcute despre Prințesa Kate.

Sam McKnight, care a fost stilistul personal al Dianei între 1990 și 1997, a criticat oamenii care au făcut comentarii neplăcute despre noul stil blond al lui Kate. McKnight, în vârstă de 70 de ani, a postat joi pe Instagram pentru a condamna comentariile „răutăcioase” și „malefice” la adresa Ducesei de Cambridge.

Comentariile publicului au apărut după ce Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a apărut alături de Prințul William la Muzeul de Istorie Naturală, cu părul blond, care de obicei este șaten. Aceasta este a doua oară când noul ei stil de păr este văzut public, fotografiile cu nuanțele mai deschise ale părului blonde fiind publicate luna trecută, când Kate a fost surprinsă în Scoția, mergând la un serviciu religios lângă Balmoral.

Deși unii fani ai familiei regale au lăudat noul look blond, mulți au criticat aspru părul lui Kate, determinându-l pe McKnight să posteze pe Instagram în apărarea acesteia.

„Părul unei femei este foarte personal pentru ea: este armură, apărare, încredere”

El a scris: „Sunt șocat, îngrozit, dezamăgit și dezgustat de toate comentariile urâte despre Prințesa de Wales de astăzi. Părul unei femei este foarte personal pentru ea – este armură, apărare, încredere și multe altele.

Nu-mi pot imagina cât de rău intenționate și lipsite de empatie sunt comentariile, majoritatea făcute, aparent, de alte femei, atacând o altă tânără vulnerabilă, care nu are de ales, datorită persoanei pe care a căsătorit-o și rolului pe care l-a preluat, să se confrunte curajos cu publicul.

Sunt sigur că ar prefera să fie departe de ochii publicului. Ea a reprezentat minunat, discret și altruist țara noastră, puterea soft pe care încă o avem ca națiune.

Cancerul afectează oamenii diferit, dar schimbă viața tuturor. Deci, LĂSAȚI-O ÎN PACE. RUȘINE VOUĂ.”

Se crede că McKnight este susținător al familiei regale, lucrând cu Diana timp de șapte ani după ce a întâlnit-o la o ședință foto. Se spune că avea o legătură apropiată cu regretata prințesă, declarând odată pentru The Telegraph că o ținea minte pe Diana ca fiind „atât de amuzantă”.

El a mai povestit: „O adoram. Era atât de amuzantă. Îmi trimitea aceste felicitări de ziua de naștere foarte murdare de la un magazin de pe Kensington High Street.”

Prințesa Kate nu a vorbit public despre noul ei stil de păr sau despre criticile primite.