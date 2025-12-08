search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina poate depista acum mai ușor dronele Shahed? Avioanele F-16 ar fi echipate cu senzori speciali anti-dronă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Tot mai multe indicii arată că Ucraina ar putea folosi în luptă versiuni modificate ale avioanelor F-16 primite din Europa, echipate cu senzori capabili să detecteze dronele rusești Shahed care zboară la altitudini foarte joase – exact zona în care radarele au cele mai mari dificultăți.

Avion F16 cu cu senzori speciali anti-dronă/FOTO:X
Avion F16 cu cu senzori speciali anti-dronă/FOTO:X

Pe Telegram, canalul Avia OFN a publicat o fotografie neclară, dar relevantă, cu unul dintre cele aproximativ 50 de F-16 deja livrate Ucrainei (dintr-un total de circa 90 promise). Sub botul avionului apare ceea ce pare a fi un container AN/AAQ-33 Sniper, un pod de țintire folosit de forțele aeriene occidentale pentru recunoaștere și lovituri de precizie.

Dacă prezența acestui pod este confirmată, capacitatea Ucrainei de a detecta și doborî dronele iraniene Shahed – trimise de Rusia în valuri de sute pe timp de noapte – ar crește considerabil. Spre deosebire de un radar, camera în infraroșu din Sniper poate vedea sursa de căldură a unei drone chiar și atunci când aceasta zboară extrem de jos, la doar câțiva metri de sol, încercând să se ascundă în „zgomotul” electronic al reliefului.

Ce poate vedea un Sniper

Podul Sniper, care costă aproximativ 2 milioane de dolari, integrează camere cu zoom puternic și senzori infraroșu de înaltă precizie. Pe un F-16 standard, aceste sisteme completează radarul APG-66(V)2A și alte echipamente electronice.

Deși Statele Unite și aliații europeni nu au anunțat oficial că ar fi livrat astfel de poduri Ucrainei, folosirea lor ar fi logică. Kievul se confruntă lunar cu mii de Shahed-uri, iar detecția lor este esențială pentru protejarea centralelor electrice și a orașelor bombardate noapte de noapte.

Fotografia publicată pe Telegram nu constituie însă o dovadă certă: imaginea este întunecată, granulată și surprinsă dintr-un unghi dificil. Cu toate acestea, configurarea aeronavei sugerează o misiune anti-dronă.

F-16 „cu farurile stinse”

Un avantaj major ar fi faptul că, folosind podul Sniper, piloții nu trebuie să activeze radarul, ceea ce îi ajută să rămână nedetectați de sistemele rusești de avertizare. În acest fel, aeronava poate patrula „în liniște”, identificând țintele doar după amprenta lor termică.

Aceasta este o tactică importantă într-un mediu saturat de senzori. Rusia dispune de sisteme capabile să detecteze radarele avioanelor ucrainene, iar o F-16 identificat astfel riscă să fie vizat cu rachete cu rază lungă de acțiune.

Rachete ieftine pentru drone ieftine

Pe lângă podul de țintire, avionul surprins în fotografie părea să transporte și lansatoare pentru rachete AGR-20 APKWS – versiuni ghidate cu laser ale rachetelor clasice Hydra.

APKWS sunt ieftine, cântăresc aproximativ 15 kilograme și pot lovi ținte aflate la 11 kilometri distanță. Pentru dronele lente Shahed, sunt perfecte: pot fi lansate în rafale, iar prețul lor este incomparabil mai mic decât al unei rachete aer-aer moderne, care ar fi risipită pe o țintă de tip kamikaze.

De ce F-16 nu pot opri singure roiurile de Shahed

Chiar și cu senzori și muniție optimizată, F-16 rămân un instrument complementar în apărarea Ucrainei. În cel mai bun scenariu, Kievul poate ridica în aer 10–12 avioane într-o noapte de atac masiv, în timp ce Rusia trimite adesea 500 sau chiar 600 de Shahed-uri. De aceea, apărarea aeriană terestră – mai rapidă și mult mai eficientă la cost – rămâne pilonul principal al protecției antiaeriene.

Dar dacă Ucraina tot folosește F-16 în acest tablou, experții sunt de acord: cele două lucruri esențiale sunt podurile Sniper și rachetele APKWS. Ele transformă avionul dintr-un vânător clasic într-un „sabotor” eficient al roiurilor de drone care devin tot mai numeroase.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
stirileprotv.ro
image
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
gandul.ro
image
Marele pierzător al acestor alegeri
mediafax.ro
image
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
fanatik.ro
image
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din Danemarca
playtech.ro
image
Ciprian Ciucu schimbă regulile în trafic: cum vrea noul primar general să fluidizeze Capitala. Nu mai vrea mașini ”parcate haotic”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
CV-ul spune tot! Cine este, de fapt, Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă