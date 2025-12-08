Ucraina poate depista acum mai ușor dronele Shahed? Avioanele F-16 ar fi echipate cu senzori speciali anti-dronă

Tot mai multe indicii arată că Ucraina ar putea folosi în luptă versiuni modificate ale avioanelor F-16 primite din Europa, echipate cu senzori capabili să detecteze dronele rusești Shahed care zboară la altitudini foarte joase – exact zona în care radarele au cele mai mari dificultăți.

Pe Telegram, canalul Avia OFN a publicat o fotografie neclară, dar relevantă, cu unul dintre cele aproximativ 50 de F-16 deja livrate Ucrainei (dintr-un total de circa 90 promise). Sub botul avionului apare ceea ce pare a fi un container AN/AAQ-33 Sniper, un pod de țintire folosit de forțele aeriene occidentale pentru recunoaștere și lovituri de precizie.

Dacă prezența acestui pod este confirmată, capacitatea Ucrainei de a detecta și doborî dronele iraniene Shahed – trimise de Rusia în valuri de sute pe timp de noapte – ar crește considerabil. Spre deosebire de un radar, camera în infraroșu din Sniper poate vedea sursa de căldură a unei drone chiar și atunci când aceasta zboară extrem de jos, la doar câțiva metri de sol, încercând să se ascundă în „zgomotul” electronic al reliefului.

Ce poate vedea un Sniper

Podul Sniper, care costă aproximativ 2 milioane de dolari, integrează camere cu zoom puternic și senzori infraroșu de înaltă precizie. Pe un F-16 standard, aceste sisteme completează radarul APG-66(V)2A și alte echipamente electronice.

Deși Statele Unite și aliații europeni nu au anunțat oficial că ar fi livrat astfel de poduri Ucrainei, folosirea lor ar fi logică. Kievul se confruntă lunar cu mii de Shahed-uri, iar detecția lor este esențială pentru protejarea centralelor electrice și a orașelor bombardate noapte de noapte.

Fotografia publicată pe Telegram nu constituie însă o dovadă certă: imaginea este întunecată, granulată și surprinsă dintr-un unghi dificil. Cu toate acestea, configurarea aeronavei sugerează o misiune anti-dronă.

F-16 „cu farurile stinse”

Un avantaj major ar fi faptul că, folosind podul Sniper, piloții nu trebuie să activeze radarul, ceea ce îi ajută să rămână nedetectați de sistemele rusești de avertizare. În acest fel, aeronava poate patrula „în liniște”, identificând țintele doar după amprenta lor termică.

Aceasta este o tactică importantă într-un mediu saturat de senzori. Rusia dispune de sisteme capabile să detecteze radarele avioanelor ucrainene, iar o F-16 identificat astfel riscă să fie vizat cu rachete cu rază lungă de acțiune.

Rachete ieftine pentru drone ieftine

Pe lângă podul de țintire, avionul surprins în fotografie părea să transporte și lansatoare pentru rachete AGR-20 APKWS – versiuni ghidate cu laser ale rachetelor clasice Hydra.

APKWS sunt ieftine, cântăresc aproximativ 15 kilograme și pot lovi ținte aflate la 11 kilometri distanță. Pentru dronele lente Shahed, sunt perfecte: pot fi lansate în rafale, iar prețul lor este incomparabil mai mic decât al unei rachete aer-aer moderne, care ar fi risipită pe o țintă de tip kamikaze.

De ce F-16 nu pot opri singure roiurile de Shahed

Chiar și cu senzori și muniție optimizată, F-16 rămân un instrument complementar în apărarea Ucrainei. În cel mai bun scenariu, Kievul poate ridica în aer 10–12 avioane într-o noapte de atac masiv, în timp ce Rusia trimite adesea 500 sau chiar 600 de Shahed-uri. De aceea, apărarea aeriană terestră – mai rapidă și mult mai eficientă la cost – rămâne pilonul principal al protecției antiaeriene.

Dar dacă Ucraina tot folosește F-16 în acest tablou, experții sunt de acord: cele două lucruri esențiale sunt podurile Sniper și rachetele APKWS. Ele transformă avionul dintr-un vânător clasic într-un „sabotor” eficient al roiurilor de drone care devin tot mai numeroase.