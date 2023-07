Meghan Markle și Prinul Harry, în pragul despărțirii? Apropiații spun că sunt separați

După cinci ani de căsătorie, circulă zvonuri că Prințul Harry și Meghan se vor despărți. La începutul acestei săptămâni, RadarOnline a arătat că Ducele și Ducesa de Sussex își petrec timp separat pentru a-și vindeca și a-și reconstrui relația.

„Încearcă să-și dea seama ce s-a întâmplat între ei. Harry nu se încadrează în lumea a lui Meghan”, a declarat o sursă pentru presă, adăugând că speră „să se regăsească pe sine”. RadarOnline a mai susținut că Harry plănuiește o călătorie solo în Africa pentru a filma un documentar, spunând că prințul consideră continentul ca a doua sa casă și un loc în care se simte „cel mai bine ca el însuși”. Răspunzând zvonurilor despre despărțire, o sursă apropiată familiei regale britanice a declarat pentru The Spectator că nu este surprinzător și a adăugat că „există puțină simpatie pentru Harry în rândul familiei, după tot ce a făcut”.

Ducii infirmă zvonurile

Dar ducii de Sussex au răspuns la zvon. La scurt timp după povestea RadarOnline, o persoană apropiată cuplului a declarat pentru Page Six că orice speculație despre o despărțire este neadevărată. „Nu este adevărat, este literalmente inventat”, au susținut ei. Cu toate acestea, încercările cuplului de a înlătura discuțiile au puțin efect. La începutul acestei săptămâni, un informator anonim i-a spus la DeuxMoi că perechea „și-a vândut conacul din Montecito” și că Harry „locuia într-un alt loc”. În cel mai recent episod de podcast al lui DeuxMoi, Enty, care conduce site-ul de articole din rubrica Crazy Days and Nights, a spus că a crezut că este posibilă o separare în viitor, emițând ipoteza că Meghan Markle și Prințul Harry au etici și aspirații în muncă diferite.

Situații dificle pentru cuplu

„Dacă m-ai fi întrebat acum un an, aș spune că nu. Dar dacă mă întrebați acum, aș spune că poate”, a spus el, referitor la divorțul cuplului. „Se pare că ea vrea anumite lucruri și spune: Am toate astea în mână. Am cea mai mare agenție din lume care îmi găsește proiecte și chestii. Nu prea am nevoie de Harry... chiar nu avem nimic de promovat împreună.” El a adăugat: „Cred că Harry îi stă în cale”.

Cuplul s-a confruntat cu situații dificile, mai ales după ce afacerea lor de 20 de milioane de dolari cu Spotify s-a încheiat la începutul acestei luni. Us Weekly a raportat la sfârșitul lunii iunie că Harry și Meghan Markle au fost enervați de modul în care mass-media i-a tratat după încheierea înțelegerii. „Se pare că sunt atacuri unul după altul în zilele astea, cu oameni care fac coadă pentru a arunca acuzații ieftine în ei”, a declarat o sursă pentru revistă. „Sincer, atât ea, cât și Harry s-au săturat de asta.”