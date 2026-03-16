Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Foto Oscar 2026. Ținutele care au întors toate privirile pe covorul roșu și care au atras atenția criticilor

Ca în fiecare an, gala Premiilor Oscar 2026 a adus un adevărat spectacol vestimentar, de la ținute spectaculoase și până la alegeri care au stârnit adevărate controverse.

Demi Moore la Premiile Oscar 2026 FOTO Getty Images

Pe lângă ținutele apreciate și elegante, ediția din acest an a inclus și câteva apariții care au ridicat semne de întrebare. Unele vedete au mizat pe combinații îndrăznețe, croieli neobișnuite sau accesorii exagerate, însă rezultatul final nu a fost pe gustul tuturor, potrivit Click.ro.

Criticii de modă au remarcat câteva apariții care au atras rapid comentarii în presa internațională și pe rețelele sociale, fiind incluse în clasamentele celor mai discutate ținute ale serii.

Printre celebritățile ale căror apariții au stârnit reacții se numără actorul Timothée Chalamet, nominalizat la categoria „cel mai bun actor”. Ținuta sa a fost considerată de unii critici prea extravagantă pentru standardele tradiționale ale galei.

Pe lista aparițiilor controversate s-au aflat și actrițele Demi Moore și Priyanka Chopra, ale căror rochii au împărțit opiniile specialiștilor în modă. În timp ce unii au apreciat curajul stilistic, alții au considerat că designul și combinațiile de materiale nu au fost inspirate.

Demi Moore FOTO Getty Images

De asemenea, actrița Ginnifer Goodwin și tânăra vedetă Odessa A'zion s-au regăsit în topurile publicațiilor internaționale dedicate celor mai discutate apariții de la gala din acest an.

Ginnifer Goodwin FOTO Getty Images

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a fost dominată de filmul „One Battle After Another”, care a câștigat șase trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, regie, actor în rol secundar și casting.

„Sinners” a urmat cu patru premii, printre care și Oscarul pentru cel mai bun actor, câștigat de protagonistul Michael B. Jordan. Jessie Buckley a obținut premiul pentru cea mai bună actriță datorită rolului din „Hamnet”.

Pe lista marile câștigători se numără și regizoarea și scenarista româno-americană Natalie Musteață, care a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”.

Top articole

image
Copii condamnați la sărăcie. Drama celor 9 frați din Iași, care împart o singură jucărie: un leu de pluș primit cadou de la grădiniță
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ninge până pe 26 aprilie! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: orașele din România în care iarna se încăpățânează să plece
gandul.ro
image
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
mediafax.ro
image
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
fanatik.ro
image
Naşul din Delta Dunării al lui George Simion, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din țară, este apropiat de politicieni locali PSD şi PNL
libertatea.ro
image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
La ce temperatură se plantează roșiile și ardeii în solar. Câte grade trebuie să aibă solul pentru a nu suferi răsadurile
playtech.ro
image
Universitatea Craiova nu vrea să audă de un baraj pentru Europa cu FCSB: “Este exclus să vină Mirel Rădoi aici!”. Calculele la titlu ale oltenilor. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind cumulul pensie-salariu și mărirea vârstei de pensionare: „Trebuie să creştem vârsta de pensionare”
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Horoscop 16 martie. Gemenii trebuie să cântărească atent unele decizii, Vărsătorii încep săptămâna cu stângul
click.ro
image
Ce vis și-a împlinit Anca Serea?! „Sunt mamă cu normă întreagă”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
Click!

image
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte