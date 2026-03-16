Foto Oscar 2026. Ținutele care au întors toate privirile pe covorul roșu și care au atras atenția criticilor

Ca în fiecare an, gala Premiilor Oscar 2026 a adus un adevărat spectacol vestimentar, de la ținute spectaculoase și până la alegeri care au stârnit adevărate controverse.

Pe lângă ținutele apreciate și elegante, ediția din acest an a inclus și câteva apariții care au ridicat semne de întrebare. Unele vedete au mizat pe combinații îndrăznețe, croieli neobișnuite sau accesorii exagerate, însă rezultatul final nu a fost pe gustul tuturor, potrivit Click.ro.

Criticii de modă au remarcat câteva apariții care au atras rapid comentarii în presa internațională și pe rețelele sociale, fiind incluse în clasamentele celor mai discutate ținute ale serii.

Printre celebritățile ale căror apariții au stârnit reacții se numără actorul Timothée Chalamet, nominalizat la categoria „cel mai bun actor”. Ținuta sa a fost considerată de unii critici prea extravagantă pentru standardele tradiționale ale galei.

Pe lista aparițiilor controversate s-au aflat și actrițele Demi Moore și Priyanka Chopra, ale căror rochii au împărțit opiniile specialiștilor în modă. În timp ce unii au apreciat curajul stilistic, alții au considerat că designul și combinațiile de materiale nu au fost inspirate.

De asemenea, actrița Ginnifer Goodwin și tânăra vedetă Odessa A'zion s-au regăsit în topurile publicațiilor internaționale dedicate celor mai discutate apariții de la gala din acest an.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a fost dominată de filmul „One Battle After Another”, care a câștigat șase trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, regie, actor în rol secundar și casting.

„Sinners” a urmat cu patru premii, printre care și Oscarul pentru cel mai bun actor, câștigat de protagonistul Michael B. Jordan. Jessie Buckley a obținut premiul pentru cea mai bună actriță datorită rolului din „Hamnet”.

Pe lista marile câștigători se numără și regizoarea și scenarista româno-americană Natalie Musteață, care a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”.