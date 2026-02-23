search
Luni, 23 Februarie 2026
Video Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Șase trofee pentru filmul lui Paul Thomas Anderson

Publicat:

Filmul „One Battle After Another” a fost desemnat Cel mai bun film la gala Premiilor BAFTA, desfășurată duminică la Royal Festival Hall, în cadrul Southbank Centre, Londra. Producția a cucerit în total șase trofee, confirmându-și statutul de favorit al serii.

Marele câștigător al serii a fost One Battle After Another FOTO Profimedia
Cea mai importantă gală dedicată cinematografiei britanice a fost găzduită de actorul scoțian Alan Cumming.

Marele câștigător al serii a fost One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, care a plecat acasă cu șase trofee: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun actor în rol secundar, Imagine și Montaj. Filmul primise anterior un record de 14 nominalizări.

Regizorul și producătorul filmului „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson, le-a mulțumit celor prezenți pentru recunoașterea acordată, afirmând că echipa are „atât de multe motive de bucurie în această seară”. El a descris trofeul drept o „onoare imensă”. În încheiere, cineastul a lansat un apel către industrie: să continue să realizeze filme cu curaj, fără teamă și fără compromisuri, potrivit The Guardian.

Robert Aramayo, dublă victorie într-o singură seară

Filmul „Sinners” a obținut trei premii, însă una dintre marile surprize ale serii a fost actorul britanic Robert Aramayo, starul din „I Swear”, care a plecat acasă cu două distincții. El a câștigat atât premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, cât și trofeul EE Rising Star, acordat prin votul publicului.

Filmul „Marty Supreme”, care avea 11 nominalizări, a plecat acasă fără niciun premiu.

La categoria Cea mai bună actriță în rol principal, premiul a revenit lui Jessie Buckley pentru interpretarea din „Hamnet”.

În discursul său emoționant, Jessie a mulțumit colegelor sale nominalizate și și-a amintit cu umor începuturile carierei, povestind despre prima întâlnire cu agentul său și visul de a deveni „ceva precum Judi Dench”.

Prințul William, discurs pentru Donna Langley

Un moment aparte al galei l-a reprezentat apariția prințului William, care a urcat pe scenă pentru a susține un discurs dedicat lui Donna Langley, președinta NBC Universal Entertainment, recompensată pentru contribuția remarcabilă la cinematografie.

Prințul William, discurs pentru Donna Langley FOTO: Getty images
„Determinarea și angajamentul ei au determinat-o să devină una dintre cele mai influente și respectate figuri din industria divertismentului. A fost prima femeie britanică care a condus un studio important de la Hollywood și este acum președinta NBCUniversal Entertainment. Felul în care conduce și angajamentul său neclintit față de parteneriatul creativ au adus unele dintre cele mai emblematice filme ale acestui secol pe marele ecran și în fața publicului din întreaga lume. Ea a susținut filme care au modelat cultura și este responsabilă pentru unele dintre cele mai iubite francize ale noastre”, a declarat prințul.

Lista completă a câștigătorilor BAFTA 2026

-Cel mai bun film: „One Battle After Another” – producători: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

-Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

-Cea mai bună actriță în rol principal: Jessie Buckley – „Hamnet”

-Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo – „I Swear”

-Cea mai bună actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku – „Sinners”

-Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – „One Battle After Another”

-Cel mai bun film britanic: „Hamnet” – producători: Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

-Debut remarcabil al unui scenarist, regizor sau producător britanic: „My Father’s Shadow” – Akinola Davies Jr (regizor), Wale Davies (scenarist)

-Cel mai bun film într-o limbă străină: „Sentimental Value” – producători: Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

-Cel mai bun documentar: „Mr Nobody Against Putin” – David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

-Cel mai bun film de animație: „Zootropolis 2” – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

-Cel mai bun film pentru copii și familie: „Boong” – Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

-Cel mai bun scenariu original: Ryan Coogler – „Sinners”

-Cel mai bun scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

-Cel mai bun casting: „I Swear” – Lauren Evans

-Cea mai bună imagine: Michael Bauman – „One Battle After Another”

-Cel mai bun montaj: Andy Jurgensen – „One Battle After Another”

-Cele mai bune costume: Kate Hawley – „Frankenstein”

-Machiaj și coafură: Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many – „Frankenstein”

-Cea mai bună coloană sonoră originală: Ludwig Göransson – „Sinners”

-Cea mai bună scenografie: Tamara Deverell, Shane Vieau – „Frankenstein”

-Cel mai bun sunet: „F1” – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

-Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: Fire and Ash” – Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

-Cel mai bun scurtmetraj de animație britanic: „Two Black Boys in Paradise” – Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

-Cel mai bun scurtmetraj britanic: „This Is Endometriosis” – Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

-EE Rising Star (votul publicului): Robert Aramayo – „I Swear”

Recordul negativ

Marty Supreme, comedia cu Timothée Chalamet în rolul unui escroc din lumea ping-pongului, a intrat în istorie la Bafta devenind doar al treilea film care pleacă acasă fără niciun premiu, deși avea 11 nominalizări.

Citește și: Lista marilor câștigători la Premiile BAFTA 2025. Sebastian Stan a pierdut în fața lui Adrien Brody, protagonistul din „The Brutalist”

Celelalte două au fost Women in Love (1969) și Finding Neverland (2004), ambele câștigând ulterior câte un Oscar.

loading Se încarcă comentariile...
