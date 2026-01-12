Video Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” şi „Hamnet” au dominat gala. Serialele „The Pitt”, „The Studio” şi „Adolescence”, marii câştigători ai serii

Cea de-a 83-a ediţie a Premiilor Globurile de Aur s-a desfăşurat duminică seară, la Beverly Hilton, şi a adus în prim-plan producţii cinematografice şi de televiziune cu impact puternic. Filmele „One Battle After Another” şi „Hamnet” au câştigat premiile principale, în timp ce serialele „The Pitt”, „The Studio” şi miniseria „Adolescence” au dominat categoriile TV.

Filmul „One Battle After Another”, o satiră politică dură, a fost marele câştigător al galei, obţinând patru trofee. Paul Thomas Anderson a fost recompensat atât pentru Cea mai bună regie, cât şi pentru Cel mai bun scenariu.

De asemenea, Teyana Taylor a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea din acelaşi film.

„Hamnet”, regizat de Chloe Zhao şi produs de Focus Features, a fost desemnat Cel mai bun film dramă, potrivit News.

Jessie Buckley a primit Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă într-un film dramă, pentru rolul unei mame îndurerate, inspirat din viaţa de familie a lui William Shakespeare.

La categoria masculină, premiul pentru Cel mai bun actor într-un film dramă i-a revenit actorului brazilian Wagner Moura, pentru rolul principal din „The Secret Agent”.

Serialele, printre marii câştigători

În zona televiziunii, „The Pitt”, un serial dramatic despre viaţa dintr-un spital suprasolicitat, a fost ales Cel mai bun serial TV – dramă, iar Noah Wyle a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial dramă.

„The Studio”, o parodie a industriei hollywoodiene, a fost desemnat Cel mai bun serial TV – musical sau comedie. Seth Rogen a primit Globul de Aur pentru Cel mai bun actor într-un musical sau comedie, pentru rolul său din acest serial.

Miniseria „Adolescence”, produsă de Netflix şi axată pe o anchetă de crimă, a obţinut patru premii, cel mai mare număr din categoria serialelor.

Stephen Graham a câştigat Globul de Aur pentru Cel mai bun actor într-o miniserie. Erin Doherty a fost desemnată Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV dramă, iar Owen Cooper, în vârstă de 16 ani, a devenit cel mai tânăr câştigător din istoria categoriei masculine de rol secundar.

Jean Smart a fost recompensată cu premiul pentru Cea mai bună actriţă într-un serial musical sau de comedie, pentru rolul din „Hacks”.

Alte premii importante

Rose Byrne a câştigat Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă într-un film de comedie sau musical, pentru „If I Had Legs I’d Kick You”, iar Timothée Chalamet a fost desemnat Cel mai bun actor, pentru interpretarea din „Marty Supreme”.

Premiul pentru Cea mai bună melodie într-un film a revenit piesei „Golden”, din „KPop Demon Hunters”, iar Ludwig Göransson a câştigat trofeul pentru Cea mai bună coloană sonoră, pentru filmul „Sinners”.

Ricky Gervais a obţinut Globul de Aur pentru Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV, cu show-ul „Mortality”, difuzat pe Netflix.

Pentru prima dată, Globurile de Aur au inclus o categorie dedicată podcasturilor. Premiul a fost câştigat de Amy Poehler, pentru talk-show-ul „Good Hang”.

Gala a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de Nikki Glaser, care a deschis ceremonia cu un monolog în care a ironizat subiecte sensibile, de la dosarele Epstein la presa americană şi industria de divertisment.

Glaser a satirizat şi autosuficienţa Hollywoodului, numind Globurile de Aur „cel mai important lucru care se întâmplă în lume în acest moment”.