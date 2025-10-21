Video O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”

O postare publicată pe Facebook a stârnit indignare printre utilizatori, după ce o femeie a acuzat că fiica ei, în vârstă de 18 ani, ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), în cadrul unui eveniment de open mic organizat aseară, 20 octombrie, la nJoy Garden & Club din București.

Potrivit relatării mamei tinerei, publicată online, incidentul ar fi avut loc pe durata evenimentului. Adrian Pleșca, în vârstă de 64 de ani, ar fi urmărit-o insistent pe adolescentă, iar la un moment dat ar fi încercat să o sărute cu forța.

„După ce fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, se arată în postare.

Conform aceleiași surse, tânăra l-ar fi avertizat pe artist că va suna la poliție dacă nu se retrage, iar reacția acestuia ar fi fost una ironică. Incidentul ar fi fost parțial filmat, iar pe Facebook circulă deja un fragment video, pe care îl găsiți mai jos.

Sursa video: Facebook/Adriana Moscu

Mama tinerei susține că a discutat cu organizatorul serii de open mic, care i-ar fi spus că artistul ar fi avut și alte comportamente similare.

„Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii”, se mai arată în mesajul public.

Femeia afirmă că a decis să facă public cazul pentru a atrage atenția asupra unui comportament pe care îl consideră inacceptabil: „Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru”, a transmis aceasta, întrebând dacă alte persoane au mai avut experiențe similare cu artistul.