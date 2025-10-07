Directorul demis de Red Bull Racing a plătit o sumă uriașă și a scăpat de acuzațiile de hărțuire sexuală

La începutul anului trecut, Formula 1 era zguduită de un caz aparte, în care Christian Horner, directorul lui Red Bull Racing era demis, după 20 de ani în care practic construise echipa austriacă. Motivul nu fusese dezvăluit, ci doar suma cu care acesta fusese despăgubit: nu mai puțin de 92 de milioane de euro.

Treptat, un început să apară informații, potrivit cărora șeful constructorului fusese acuzat de o tânără de „comportament inadecvat” - hărțuire. Acum, reclamanta şi-ar fi retras acuzațiile în schimbul unei sume foarte mari de bani, relatează lefigaro.fr.

Scandalul a fost definitiv închis în urmă cu câteva săptămâni. Au fost efectuate două anchete în cadrul echipei la care activează Max Verstappen, pentru a încerca să se clarifice această situaţie. Horner a fost achitat de acuzaţiile aduse împotriva sa şi nu s-a constatat nicio faptă de conduită necorespunzătoare faţă de angajată. Britanicul, susţinut de soţia sa, fosta Spice Girl Geri Halliwell, şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia în acest episod care a zguduit lumea Formulei 1. S-a evocat ipoteza unei conspiraţii împotriva lui, rezultată dintr-o luptă pentru putere în cadrul structurii.

3,4 milioane de euro despăgubiri

Daily Mail a dezvăluit luni că un acord ar fi permis în cele din urmă închiderea cazului cu reclamanta. Potrivit cotidianului britanic, tăcerea tinerei ar fi fost cumpărată cu suma de 3,4 milioane de euro şi obligaţia de a părăsi echipa odată ce acordul a fost obţinut.

Christian Horner nu are intenţia să renunţe la Formula 1. Şeful echipei austriece (între 2005 şi 2025) a sunat „aproape” toate echipele de pe grila de start pentru a se reangaja, potrivit lui Andy Cowell, directorul echipei Aston Martin.