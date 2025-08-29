Oamenii de știință au descoperit modul în care corpul încearcă să se apere natural de cancer. Cum funcționează „sistemul de frânare”

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Purdue din SUA au identificat un mecanism prin care organismul încearcă să se protejeze împotriva cancerului, o descoperire care ar putea deschide calea către noi tratamente.

Echipa condusă de profesorul Danzhou Yang a studiat cum funcţionează acest „sistem de frânare” natural care limitează diviziunea celulară rapidă specifică cancerului, potrivit Mediafax.

Cercetătorii au aflat că o proteină numită nucleolină se poate lipi de o secţiune specială din ADN, blocând astfel activitatea genei c-MYC. Această genă este responsabilă pentru majoritatea cancerelor de sânge şi 80% din tumorile solide, conform medicalxpress.com.

Când nucleolina se leagă de structura specială din ADN (numită G-quadruplex), gena c-MYC nu mai poate fi copiată, oprind astfel diviziunea celulară necontrolată specifică cancerului.

Yang explică că acest mecanism „a evoluat natural în contextul cancerului” şi funcţionează ca un sistem de frânare. Problema este că această frânare durează prea puţin timp pentru a fi eficientă.

Descoperirea structurii legată de modul în care se leagă proteina de ADN – „ca două piese Lego asamblate” – oferă cercetătorilor informaţiile necesare pentru a dezvolta medicamente care să prelungească această frânare naturală.

Cercetarea, publicată în revista Science, arată imagini la nivel de atomi individuali despre cum funcţionează exact acest mecanism natural de apărare.

Următorul pas al echipei este să dezvolte „inhibitori” care să se lege de această structură şi să menţină frâna activă mai mult timp, transformând astfel un mecanism natural de apărare într-un tratament eficient împotriva cancerului.