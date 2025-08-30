SUA livrează Ucrainei mini rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune

Administrația Trump a aprobat vânzarea către Ucraina a câteva mii de rachete de fabricație americană dezvoltate special pentru a suplimenta stocul de muniții cu rază lungă de acțiune al Kievului, relatează Business Insider.

Departamentul de Stat a anunțat joi că propune vânzarea către Ucraina a 3.350 de muniții de atac cu rază extinsă de acțiune (ERAM), alături de un număr egal de sisteme de ghidare și antibruiaj.

Pachetul, care include instruirea și sprijinul pentru utilizarea rachetei, este estimat la 850 de milioane de dolari și va fi finanțat de Danemarca, Olanda, Norvegia, respectiv programul SUA de finanțare militară externă.

„Această vânzare va îmbunătăți capacitatea Ucrainei de a face față amenințărilor actuale și viitoare, furnizând dotări suplimentare pentru a desfășura misiuni de autoapărare și securitate regională”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.

O sursă apropiată companiei a declarat că, dacă vânzarea se încheie conform așteptărilor, rachetele – care au o rază de acțiune de 240-450 de kilometri – ar putea fi livrate spre sfârșitul anului, relatează CNN.

„Această vânzare va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere care reprezintă o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”, se mai arată în comunicat.

Congresul va trebui să aprobe propunerea însă nu e de așteptat ca legislatorii americani să blocheze pachetul.

Anunțul oficial vine după ce The Wall Street Journal a relatat sâmbătă, citând doi oficiali americani anonimi, că vânzarea a primit undă verde, iar rachetele vor sosi în aproximativ șase săptămâni.

Potrivit oficialilor, aprobarea a fost amânată până după întâlnirile separate ale președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski luna aceasta.

Cum a apărut proiectul ERAM

Proiectul ERAM a fost demarat în timpul administrației Biden în scopul de a oferi Kievului o cantitate mare de rachete de precizie la un cost relativ redus.

Forțele Aeriene ale SUA au solicitat contractori în vederea acestui proiect în ianuarie 2024. Specificațiile lor: o rachetă de croazieră de mici dimensiuni, care putea fi lansată de pe aeronave precum F-16 Fighting Falcon pentru a ataca ținte terestre.

ERAM ar fi trebuit să aibă o rază de acțiune de aproximativ 460 km și să transporte un focos de 226 kg la viteze de cel puțin 740 km/h.

Asta însemna că ERAM ar fi avut mai puțină putere de foc decât racheta de croazieră americană tipică, de pildă racheta Joint Air-to-Surface Standoff, care transportă o sarcină utilă de 450 kg.

Totuși, Forțele Aeriene insistau asupra unui aspect important: contractorii trebuiau să aibă capacitatea de a produce cel puțin 1.000 de rachete pe an în termen de doi ani.

Potrivit Departamentul de Stat, companiile Zone 5 Technologies și CoAspire sunt principalii contractori pentru a produce ERAM.

Cum va putea folosi Kievul aceste rachete

Achiziționarea a peste 3.000 de rachete cu rază extinsă de acțiune ar mări semnificativ arsenalul Kievului, permițându-i să atace resurse și pozițiilor cheie ale Rusiei.

Ucraina a produs în plan intern și a primit rachete cu putere de foc și rază de acțiune mai mari, războiul a arătat din ce în ce mai clar că armatele nu se pot baza doar pe calitatea muniției, având nevoie și de arme în cantitate mare, pentru a susține ritmul luptei.

În altă ordine de idei, o rază de acțiune de 467 de kilometri este suficientă pentru a acoperi mai mult de o treime din suprafața totală a Ucrainei și, teoretic, permite aeronavelor ucrainene să atace oriunde pe teritoriul controlat de Rusia.

Totuși, având în vedere că ERAM se bazează pe sisteme de ghidare fabricate în SUA, Ucraina ar avea probabil nevoie de aprobarea SUA pentru anumite atacuri. De asemenea, SUA ar putea impune restricții asupra atacurilor pe teritoriul rusesc.

WSJ a relatat că Pentagonul a blocat, de la sfârșitul primăverii, cererile Ucrainei de a lansa sistemele de rachete tactice ale armatei (ATACMS) împotriva unor ținte din Rusia, după ce administrația Biden ridicase restricțiile pentru a permite Ucrainei să se apere de atacurile rusești asupra regiunilor de graniță.

Rapoartele provenite de la surse din industrie și de la personalul tehnic de la Kiev indică faptul că avioanele F-16, Mirage 2000, precum și avioanele MiG-29, Su-25 și Su-27 de fabricație rusă vor putea transporta această armă. Această rachetă se adaugă muniților de precizie aer-sol precum Safran AASM Hammer și GBU-39 SDB, care sunt deja utilizate în luptă de avioanele de vânătoare ucrainene, potrivit National Security Journal.