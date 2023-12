Ritualul neobișnuit pe care îl face Monica Tatoiu de Revelion: ”Chilotul roşu să fie nou, ca să nu fie decolorat”

Monica Tatoiu are un ritual neobișnuit de la care nu se abate în niciun an de Revelion. Milionara spune că în acest mod are noroc în noul an atât în dragoste, cât și la bani. Obiceiul este respectat cu sfințenie și de soțul fostei femei de afaceri.

"Ritualul de Revelion este cu chiloţi. Eu şi soţul meu nu suntem niciodată acasă de Revelion. Eram pe pârtii când eram mai verzi, acum suntem mai portocalii. Chilotul roşu să fie nou, ca să nu fie decolorat. În chilotul ăla se pune dolar, euro. Se pune acolo unde este esenţa vieţii", a spus Monica Tatoiu, într-un interviu pentru Antena 3, citat de DC News.

Există alte metode prin care ne putem asigura un an prosper

În noaptea de Revelion, românii țin cont de foarte multe obiceiuri și superstiții care sunt menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate în noul an. Cu toate acestea, psihologii susțin că există alte metode prin care ne putem asigura un an prosper.

Conform psihologilor, există o mulţime de alte lucruri de care oamenii trebuie să ţină cont, în noaptea dintre ani, în afară de superstiţii. Trasarea unor obiective realiste pentru următoarele 12 luni şi îndeplinirea lor pe cât posibil ne-ar putea asigura un an lipsit de dezamăgiri.

„Să ne setăm obiective realiste pentru noul an”

,,Faptul că purtăm roșu în noaptea de Revelion, că mâncăm struguri sau alte lucruri de genul acesta nu schimbă cu nimic viitorul. Este important ca, la trecerea dintre ani, să fim împăcați cu noi înșine, să tragem linie și să vedem câte dintre obiectivele propuse au fost duse la bun sfârșit. Totodată, trebuie să ne setăm obiective realiste pentru noul an și să încercăm, pe cât posibil, să le îndeplinim. Nu este bine să ne lăsăm la voia întâmplării, în mâna norocului. Dacă ne bazăm pe superstiții, este posibil să avem parte de un an dezamăgitor“, a precizat pentru „Weekend Adevărul“ Andreea Coman, psiholog clinician.