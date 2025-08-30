Experții îl contrazic pe Trump. De ce rușii n-ar fi putut ajunge în câteva ore la Kiev

Președintele american Donald Trump a afirmat că rușii ar fi capturat capitala ucraineană în doar câteva ore în februarie 2022 dacă tancurile armatei ruse ar fi reușit să ajungă la Kiev. Analiștii spun o poveste diferită, relatează Euronews, citând un studiu asupra primelor zile ale invaziei.

Rușii „ar fi ajuns la Kiev în patru ore pe autostradă. Dar un general rus a luat decizia genială de a trece prin terenurile agricole”, a spus Trump la începutul acestei luni.

„Și tocmai ce fuseseră ploi torențiale, iar ploile au fost atât de severe că era mult noroi, iar acele tancuri s-au împotmolit în noroi. Nu știu cine este acel general, dar, cunoscându-l pe Vladimir, probabil că nu mai este prin preajmă”.

O analiză a concluziilor experților privind ce s-a întâmplat în primele zile ale invazie arată însă că aceste afirmații nu se susțin, potrivit Euronews.

Analiștii de la Institutul Războiului Modern au arătat într-un studiu că tentativele Rusiei de a cuceri Kievul au fost zădărcinite de o combinație de strategie militară a Ucrainei și erori logistice și tactice ale armatei ruse.

Noroiul din valea râului Irpin, la vest de Kiev, a obstrucționat într-adevăr deplasarea tancurilor, dar acest factor nu ar fi fost suficient pentru a opri înaintarea rusă asupra Kievului.

Ce i-a oprit pe ruși să ajungă la Kiev

Studiul experților arată că armata rusă a folosit autostrăzile pentru a avansa cu ajutorul tancurilor spre capitala ucraineană în primele zile ale invaziei, dar s-au izbit și de alte obstacole în afară de noroi.

Potrivit concluziilor analiștilor de la Institutul Războului Modern, forțele ruse care au pătruns dinspre granița cu Belarus au parcurs „150 km de drum deschis pentru a ajunge la periferia Kievului” în prima fază a bătăliei.

„Mulți soldați ruși aveau hărți vechi și comunicații slabe între diferitele părți ale convoaielor lor”, în plus, „ucrainenii au îndepărtat sau vopsit cât de multe semne rutiere au putut” pentru a deruta tancurile invadatoare, au scris aceștia.

Ei notează faptul că râul Irpin de la vest de Kiev a prezentat un „obstacol semnificativ în calea circulației vehiculelor”, însă partea de est a capitalei nu are astfel de obstacole naturale.

Totodată, imaginile din satelit furnizate AP de Maxar Technologies și analizate de EuroVerify arată în mod clar convoaie de tancuri rusești pe autostrăzi, îndreptându-se spre Kiev la începutul lunii martie 2022, în timp ce trupele ruse încercau să încercuiască capitala.

Moscova nu a reușit să obțină „supremația aeriană”

Un factor important a fost și eșecul Rusiei de a captura Kievul cu mijloace aeriene.

În ciuda faptului că au fost depășite numeric în ceea ce privește avioanele de luptă, forțele ucrainene au zădărnicit cu succes încercarea Rusiei de a prelua din aer controlul asupra aeroportului Hostomel, o fostă bază aeriană sovietică la aproximativ 10 km nord de Kiev.

Trupele ruse au preluat controlul aeroportului numai după ce întăririle au sosit de la granița cu Belarus. Ucraina a recâștigat controlul deplin asupra aeroportului până în aprilie.

Potrivit analiștilor, ocuparea aeroportului a fost o parte esențială a planului Rusiei de a cuceri Kievul.

„Dacă Rusia ar fi ocupat aerodromul de pe aeroportul Hostomel mai repede (...) foarte probabil forțele ruse ar fi reușit să ajungă în centrul Kievului în primele zile ale războiului”, a concluzionat Institutul Război Modern.

„Rușii se așteptau să câștige supremația aeriană, dar în cel mai bun caz au reușit să obțină doar superioritatea aeriană”, au notat aceștia.

Condițiile noroioase au obstrucționat doar parțial înaintarea Rusiei

Afirmațiile lui Trump au un oarecare fundament: terenul noroios a complicat realmente lucrurile pentru armata rusă.

Invazia a avut loc la începutul primăverii când se manifestă un fenomen cunoscut drept „rasputitsa” în Rusia și „bezdorizhzhya” în Ucraina, când zăpada începe să se topească.

Există dovezi credibile că trupele invadatoare care s-au deplasat pe drumuri neasfaltate au rămas blocate în noroi, zădărnicind parțial înaintarea.

Unele mass-media ucrainene au raportat că în acele zile armata rusă a abandonat multe tancuri din această cauză, acestea fiind ulterior recuperate de fermierii ucraineni și recondiționate de forțele armate ucrainene.