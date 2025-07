Ozzy Osbourne a murit marți, la vârsta de 76 de ani, lăsându-i în urmă pe cei șase copii ai săi. Doar patru dintre aceștia au fost menționați în omagiul oficial al familiei.

Solistul trupei Black Sabbath s-a stins „înconjurat de iubire”, conform declarației care îi menționează pe copiii Jack, Kelly, Aimee și Louis, alături de soția sa, Sharon. Rămâne însă un mister de ce ceilalți doi copii, Jessica și Elliot, au fost excluși din tributul familiei, notează Daily Mail.

Fiica lui, Jessica, este actriță

La câteva ore după publicarea mesajului pe rețelele sociale, Jessica a redistribuit omagiul postat de Mario Lopez pe propriul cont de Instagram, scriind simplu: „RIP Ozzy.” Nu este clar dacă ea sau Elliot vor publica propriile declarații.

Jessica a fost cea care l-a făcut pentru prima dată bunic pe Ozzy și, deși nu a apărut niciodată în reality show-ul „The Osbournes”, a fost menționată într-un episod numit Smells Like Teen Spirits, când Ozzy a aflat că devenise bunic.

Astăzi actriță pe Broadway, Jessica are două fiice – Isabelle și Kitty – și un băiat, Harry.

Copilul adoptiv

Despre Elliot Kingsley, copilul adoptiv al lui Ozzy, se cunosc puține lucruri, acesta preferând să rămână departe de lumina reflectoarelor și neavând conturi publice pe rețelele sociale.

Louis, pe de altă parte, s-a arătat vizibil afectat de moartea tatălui său, schimbându-și poza de profil pe Facebook cu un fundal complet negru.

Ozzy a avut trei copii din prima căsătorie și alți trei din mariajul cu Sharon, de care a rămas legat până la moarte.

Înainte de a o cunoaște pe Sharon, Ozzy s-a căsătorit în 1971 cu Thelma Riley, cunoscută într-un club de noapte din Birmingham. Împreună au avut doi copii – Jessica și Louis – deși datele exacte ale nașterii lor nu sunt clare. Ozzy l-a adoptat și pe fiul Thelmei dintr-o relație anterioară, Elliot, care avea cinci ani la acea vreme.

Astăzi, Louis lucrează ca DJ și este căsătorit cu actrița Louise Lennon din 2004. Ozzy nu a putut participa la nunta lor, din cauza unui grav accident cu un ATV.

Copiii uitați, despre relația cu tatăl lor

În documentarul din 2011 God Bless Ozzy Osbourne, produs de fiul său Jack, Ozzy a recunoscut că nici măcar nu-și mai amintește când s-au născut Jessica și Louis.

Louis a vorbit în documentar despre copilăria marcată de absența tatălui și de consumul său excesiv de alcool: „Când era prin preajmă și nu era beat, era un tată grozav. Dar asta era destul de rar. Am multe amintiri cu el beat, făcând tot felul de nebunii – conducând mașini pe câmpuri și lovindu-se noaptea, de exemplu. Nu e un mediu sănătos pentru o familie.”

Jessica a completat: „Nu-mi amintesc să mă fi pus la culcare vreodată sau să-mi fi făcut baie. Nu pot spune că a fost acolo pentru noi – nu a venit niciodată la vreo competiție sportivă, excursie școlară sau ședință cu părinții.”

După divorțul de Thelma, Ozzy s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Primul lor copil, Aimee, s-a născut pe 2 septembrie 1983, urmată de Kelly, pe 27 octombrie 1984, și Jack, pe 8 noiembrie 1985.

Relații tensionate între frați

Aimee – și ea cântăreață, sub numele de scenă ARO – a crescut în Londra și California până la vârsta de 16 ani, când s-a mutat din casa familiei, exact când începea filmarea pentru The Osbournes.

Despre decizia de a nu apărea în show, Aimee a spus: „La vremea aceea încercam să aflu cine sunt în haosul vieții de familie – de ce aș fi vrut să fie asta expusă la TV? Am vrut să mă protejez, dar și să-mi protejez părinții și frații, care erau foarte tineri și ușor influențabili.”

Aimee a mai spus în 2008, într-un interviu pentru The Independent: „Nu sunt vreo ciudată depresivă care se ascunde de lume. Doar că nu am vrut să apar în show. Vreau să fiu cântăreață și dacă aș fi rămas în acea imagine, aș fi fost etichetată imediat. Mama a fost rănită și am avut multe neînțelegeri. Eu sunt mai rezervată și țin mult la viața mea privată.”

Relația dintre Aimee și sora ei, Kelly, este tensionată. În 2021, Kelly a declarat în podcastul lui Dax Shepard, Armchair Expert: „Nu vorbim. Suntem foarte diferite. Ea nu mă înțelege și nici eu pe ea.”

Aimee confirmase deja în 2015 pentru The Independent: „Nu aș spune că e o relație relaxată între noi, dar există o acceptare. Ne întâlnim? Nu.”

În schimb, legătura dintre Aimee și fratele ei Jack este una bună – cei doi conduc împreună casa de producție Osbourne Media.

Omagiul familiei

Declarația oficială a familiei Osbourne, publicată marți, spune: „Cu o tristețe pe care cuvintele nu o pot exprima, anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineață. Era înconjurat de familie și de iubire. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în aceste momente. Sharon, Jack, Kelly, Aimee și Louis.”

În ultimele luni, Ozzy dezvăluise că nu mai putea merge, în urma unei lungi lupte cu boala Parkinson. Totuși, reușise să se reunească pe scenă cu foștii colegi din Black Sabbath – Geezer Butler, Tony Iommi și Bill Ward – pentru un ultim concert, susținut la începutul lunii.

Din cauza numeroaselor operații la coloană, Ozzy recunoscuse că nu știa dacă va putea cânta în picioare sau va trebui să stea jos.

„Am un antrenor care lucrează cu oameni ce vor să revină la normal. Este greu, dar el crede că pot reuși. Dau tot ce am mai bun”, declara el.

„E o chestiune de rezistență. Prima care dispare când stai la pat este anduranța. Mi se ia tensiunea de 15 ori pe zi… Am un dispozitiv pe deget care îmi monitorizează ritmul cardiac.”

Ozzy a promis că va face „tot ce poate” în timpul ultimului său concert, în ciuda problemelor grave de sănătate.

O carieră tumultoasă

Născut John Michael Osbourne în Birmingham, în 1948, Ozzy a abandonat școala la 15 ani. După ce a petrecut două luni în închisoare pentru furt, a decis să-și urmeze pasiunea pentru muzică, iar în 1970, Black Sabbath devenea un fenomen atât în SUA, cât și în Marea Britanie.

A părăsit trupa în 1978 și a divorțat de Thelma patru ani mai târziu, pe fondul dependențelor.

S-a reinventat în cariera solo cu ajutorul soției Sharon, alături de care a avut trei copii. În 2001, Ozzy a cucerit o nouă generație de fani odată cu emisiunea de reality show The Osbournes.