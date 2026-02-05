Satul Olimpic s-a deschis începând de luni pentru sportivii aflați în așteptarea startului la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 (ceremonia principală de deschidere va avea loc vineri, de la ora locală 20:00, la stadionul „San Siro”), dar curg reacțiile străinilor față de locațiile în care vor sta pe durata competiției.

Bideul provoacă râsete și uimire

O sinteză a numeroaselor videoclipuri postate de sportivi din întreaga lume în Satele Olimpice din Milano-Cortina indică faptul că sunt apreciate camerele („Paturile nu sunt făcute din carton!”), dar mulți zăbovesc asupra bideului.

Este obiectul care le provoacă râsete și uimire. „Ooh!”, a fost reacția patinatoarei de viteză Ivanie Blondin, din Canada. Și sportivii români au apreciat noua lor viață, pe care o vor petrece în containere amenajate pentru locuit.

Incident la curling

Jocurile Olimpice au început oficial încă de ieri, cu proba de curling. Patru meciuri de dublu-mixt, Suedia - Coreea de Sud, Marea Britanie - Norvegia, Canada - Cehia și Estonia - Elveția, au fost programat miercuri seară, dar toată lumea a avut parte de o surpriză neplăcută. „Mundo Deportivo” scrie că la doar opt minute de la startul oficial al Jocurilor, organizatorii au avut parte de prima problemă: a picat curentul! Lumina din sala în care se disputau meciurile de curling și tabelele de scor s-au stins brusc, dar organizatorii au reușit să remedieze situația în doar câteva minute și meciurile s-au putut juca. „Avem o pană de curent aici la arenă. Nu e un început grozav pentru organizatori. Meciurile au fost oprite, pentru că tabelele de marcaj s-au închis. Unele lumini de la patinoar au rămas pornite, dar e clar că cele mai multe s-au stins”, a spus comentatorul BBC Steve Cram, potrivit Mirror.

Atac cibernetic dejucat

Cu doar 48 de ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, autoritățile italiene au anunțat neutralizarea unui atac cibernetic coordonat, relatează agențiile de presă AFP și ANSA. Ofensiva digitală nu s-a limitat doar la site-urile oficiale ale competiției. Potrivit declarațiilor ministrului Tajani, hackerii au încercat să compromită sisteme diverse, de la paginile Ministerului Afacerilor Externe (inclusiv portalul ambasadei de la Washington) până la logistica de la sol. „Am dejucat un atac cibernetic care viza inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d’Ampezzo. Este vorba de acțiuni de origine rusă”, a declarat Antonio Tajani, subliniind gravitatea tentativelor de destabilizare. Pentru a contracara aceste amenințări, unitățile de elită ale poliției italiene specializate în securitate cibernetică au intrat în alertă maximă încă din 26 ianuarie. Securitatea cibernetică a devenit o prioritate zero pentru marile evenimente sportive. Autoritățile fac referire la experiența recentă a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, unde Agenția Națională de Securitate Cibernetică din Franța a raportat 141 de incidente, reușind însă să evite orice perturbare a competiției. Tensiunile actuale sunt amplificate de contextul geopolitic generat de războiul din Ucraina. Rusia, sancționată dur de Comitetul Internațional Olimpic, are o prezență minimală la Milano-Cortina. Delegația rusă numără doar 13 sportivi, care sunt obligați să concureze sub drapel neutru, o situație care alimentează antagonismul Moscovei față de organizatorii occidentali. Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă este gata de start. La începutul săptămânii, Satul Olimpic din Milano a fost inaugurat oficial de către Kirsty Coventry, președinta Comitetului Olimpic Internațional.

Competiția, la TVR Sport și pe Eurosport

Mai puțin populară decât Olimpiada de Vară, Olimpiada de Iarnă pornește la drum în acest final de săptămână cu speranțe într-o ediție istorică. Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, programate între 6 și 22 februarie, vor putea fi văzute pe canalele TVR Sport și pe Eurosport. Potrivit specialiștilor, România nu are șanse la medalii, dar trage nădejde la o participare onorabilă. Stadionul „San Siro” din Milano va găzdui vineri seară, începând cu ora locală 20:00 (un ceas mai târziu la București), una dintre cele patru ceremonii de deschidere. Practic, cea mai importantă dintre ele. Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina au un concept neobișnuit. Vor exista patru ceremonii de deschidere separate, nu doar una singură, așa cum se obișnuiește. Explicația este legată de faptul că întrecerile derulate sub sigla celor cinci cercuri olimpice nu au loc doar la Milano, ci sunt împărțite în mai multe localități din nordul Italiei: Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno și Predazzo. Pentru a permite fiecărei regiuni să aibă propriul moment festiv, au fost organizate ceremonii distincte în aceste patru centre.

50 de șefi de state

Arena din Milano, inaugurată acum 100 de ani, în 1926, cu un derby de fotbal Inter-Milano, va fi în centrul atenției la nivel planetar. Peste 50 de șefi de state și-au anunțat prezența pe „San Siro”. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio. Pentru ceremonia de deschidere, presa peninsulară anunță că mai erau disponibile la vânzare doar câteva bilete (260 de euro este prețul pentru un loc la al treilea nivel al arenei). În interiorul stadionului au avut loc repetițiile generale. Va răsuna muzica unor nume precum Mariah Carey, Andrea Bocelli și Laura Pausini, dar vor ieși la rampă și artiști mai puțin cunoscuți: Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli și Lang Lang. Împărțiți în diferite locații, aproximativ 1.350 de voluntari vor fi pe scenă, iar alți 700 - în culise. Multe țări și-au anunțat cu fast purtătorii de drapel. Statele Unite, țara cu cea mai numeroasă delegație deplasată la Milano-Cortina (233 de sportivi), îi va avea în frunte pe patinatoarea de viteză pe pistă lungă Erin Jackson, campioana en-titre la 500 m, și pe bobistul Frank Del Duca. Legendara schioare Lindsay Vonn (41 de ani), care s-a accidentat în ultimul moment, a promis că va concura cu o proteză.

29 de tricolori deplasați în Italia

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Olimpiada Albă. Este o delegație mai numeroasă decât cea prezentă la Beijing 2022, care a inclus 21 de sportivi. Cei 28 de participanți și o rezervă deplasați în Italia vor concura la nouă discipline sportive, una dintre cele mai diversificate prezențe din istoria participării României la Jocurile de Iarnă. România a desemnat șapte purtători de drapel pentru ceremoniile de deschidere: la Milano - Julia Sauter (patinaj artistic), la Livigno - Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin), la Predazzo - Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond), iar la Cortina - Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob). La JO, peste 3.500 de sportivi din 93 de țări se vor întrece pentru 195 de medalii în 16 discipline. „Participarea noastră la Milano-Cortina 2026 este un pas important pentru sporturile de iarnă din România”, au declarat optimiști oficialii COSR.

Au mers în recunoaștere

Pe site-ul COSR au apărut primele imagini cu sportivii români la Jocurile Olimpice. Sportivii povestesc că viața are un farmec aparte, atunci când este trăită în rulote. Sub stâncile legendare ale muntelui Tofane și cu priveliștea minunată asupra stațiunii Cortina d’Ampezzo, pista de bob „Eugenio Monti” a fost luată la pas, marți, de sportivii de la bob și sanie, transmite forul olimpic. Viraj după viraj, cu ochii la gheață și mai ales la înclinațiile ei, pilotul Mihai Tentea a coborât relaxat toată pista. Memoria și antrenamentul mental contează enorm în concurs. Trasa ideală trebuie căutată și memorată. Cei doi antrenori, Iulian Păcioianu și Dorin Grigore, i-au fost alături lui Mihai. Colegii lui, împingătorii, au avut antrenament fizic. Sănierii de la simplu, Valentin Crețu, Corina Buzățoiu și Eduard Crăciun, au avut antrenament „sistematic”, au coborât prima dată de la sosire pe sănii. I-au însoțit la pistă antrenorii Alexandru Comșa, Radu Eugen și Corina Drăgan. Miercuri seară au avut loc primele antrenamente oficiale la sanie, la simplu masculin, în cadrul Jocurilor Olimpice. România îi va avea la start pe Valentin Crețu și pe Eduard Crăciun.

O singură medalie în istorie

În istoria participărilor la Jocurilor Olimpice de Iarnă, România a obținut o singură medalie, bronzul legendarilor Ion Panțuru (1934-2016) și Nicolae Neagoe (1941-2023). Cei doi sportivi au plecat dintre noi fără să li se îndeplinescă ultima dorință: o nouă pistă la Sinaia. Singura performanță românească majoră la JO de Iarnă mai are puţin şi împlineşte 60 de ani. În 1968, la Grenoble, Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe câştigau medalia de bronz la proba de bob 2. Dacă atunci România reuşea să concureze cu marile puteri mondiale, acum, situaţia sporturilor de iarnă din ţară este dramatică. În timp ce adversarii din 1968 şi-au consolidat tradiţia în aceste discipline, tricolorii au lăsat-o să ruginească. Singura pârtie omologată de federaţia internaţională era cea de la Sinaia. Un „şarpe” metalic de 1.500 de metri, cu 13 curbe care și în prezent se degradează fără ca acest lucru să intereseze pe cineva. Retrasă din activitate, Eva Tófalvi, 47 de ani, 6 prezențe la Jocurile Olimpice de Iarnă, este singura sportivă din istoria biatlonului românesc care a reușit să câștige o etapă de Cupă Mondială, în Austria, la Hochfilzen (2008, 15 kilometri).

Delegația României la JO

Biatlon

6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Bob

4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea 1 rezervă: Andrei Nica

Patinaj artistic

Julia Sauter

Sanie

7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Sărituri cu schiurile

4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Schi alpin

2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Schi fond

3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Snowboard

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis