Video Mariah Carey a câștigat procesul pentru drepturile de autor ale hitului „All I Want for Christmas Is You”

Mariah Carey a obținut o victorie în instanță, piesa artistei nu încalcă drepturile de autor ale unei melodii country cu același titlu.

Mariah Carey a obținut o victorie în instanță într-un proces în care era acuzată că ar fi copiat elemente dintr-o melodie country numită „All I Want for Christmas Is You”. Tribunalul din Los Angeles a respins acuzațiile, stabilind că piesele nu sunt suficient de similare pentru a justifica o încălcare a drepturilor de autor, potrivit Reuters.

Decizia a fost luată miercuri de judecătoarea Monica Almadani, care a stabilit că melodiile nu sunt suficient de similare astfel încât juriul să stabilească o violare a drepturilor de autor de către Mariah Carey, menționând diferențe în ceea ce privește linia melodică, versuri și alte elemente muzicale.

Piesa „All I Want for Christmas Is You” a trupei Vince Vance and the Valiants a fost lansată în 1989 și a cunoscut succes în topurile country. În schimb, varianta cântată de Mariah Carey, apărută în 1994 pe albumul Merry Christmas, a devenit un adevărat simbol al sărbătorilor de iarnă, ajungând anual, din 2019, pe primul loc în topul Billboard Hot 100.

Andy Stone (cunoscut ca Vince Vance) și compozitorul Troy Powers au intentat proces în 2023, cerând despăgubiri de cel puțin 20 de milioane de dolari. Ei susțineau că Mariah Carey le-ar fi copiat „comparația extinsă dintre persoana iubită și capcana luxului sezonier”, alături de alte elemente lirice și melodice.

În apărarea sa, Mariah Carey a declarat anul trecut că melodia sa este „complet diferită”, iar elementele comune invocate – precum „zăpadă, vâsc, cadouri sub bradul de Crăciun și dorința de a fi cu persoana iubită de Crăciun” – se regăsesc în numeroase cântece de Crăciun.

Judecătoarea Almadani nu doar că a respins acuzațiile, dar a dispus și ca reclamanții să suporte o parte din cheltuielile de judecată ale artistei, considerând că multe dintre acuzațiile lor erau „o litanie de afirmații irelevante și nesusținute de fapte”.