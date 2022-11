Mariah Carey a făcut un playback jenant la un concert de Ziua Recunoștinței | VIDEO

Artista americană nu a cântat live și a fost ironizată pentru modul în care a mimat versurile hitului „All I Want For Christmas Is You“.

Mariah Carey (52 de ani) a interpretat celebrul său hit de Crăciun la parada de Ziua Recunoștinței organizată de lanțul de magazine Macy's, la New York. În SUA, Thanksgiving Day dă oficial startul Sărbătorilor de iarnă, iar cântăreața americană este regina neîncoronată a Crăciunului.

Respect pentru Mariah Carey, care nici măcar nu s-a prefăcut că nu mimează.

În timpul acestui moment, pe scenă au venit și gemenii vedetei, Monroe și Moroccan (11 ani). „Nu mă așteptam să încep să plâng de bucurie când i-am văzut pe gemenii minunați ai lui Mariah la Parada de Ziua Recunoștinței“ a scris pe Twitter un comentator.

Deși acest moment i-a emoționat pe fani, foarte mulți au criticat interpretarea artistei, care, cel mai probabil, a făcut playback, potrivit Daily Mirror.

Comentariile au apărut imediat în rețelele, iar prestația artistei a fost aspru criticată. Fanii au spus că a fost „lipsită de energie“ la parada din acest an, că „a uitat versurile propriului cântec“ și că „a mimat îngrozitor“. „Respect pentru Mariah Carey, care nici măcar nu s-a prefăcut că nu mimează“, a ironizat-o un utilizator de Twitter.

Mariah Carey a mai avut o experiență dezastruoasă în urmă cu șase ani, la concertul de Anul Nou în Times Square din New York, unde o serie de defecţiuni tehnice au dezvăluit faptul că a făcut playback.

Ea nu a reuşit să-şi ducă la bun sfârşit momentul artistic din cauza unor defecţiuni tehnice, dar şi pentru că nu a putut cânta live astfel încât să salveze situaţia. Diva a încercat fără succes să atingă notele înalte ale hitului „Emotions“, după ce în urma unei defecţiuni tehnice publicul a remarcat faptul că făcea playback. Problemele au continuat şi pe parcursul melodiei „We Belong Together“, iar în timp ce înregistrarea rula, artista a renunţat să mai cânte.