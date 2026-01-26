„Loosen Up”, piesa cu care doi artiști români fac senzație. Melodia a fost inclusă deja în peste 5.000 de playlisturi Spotify

Duo‑ul de producători români Enaque & Nujord revine în prim‑plan cu „Loosen Up”, o piesă care funcționează ca un impuls fizic și emoțional: un ritm care te face să lași tensiunea în urmă și să te reconectezi cu propriul corp, potrivit Edm//Echo – Electronic Dance Music & Beyond. Singl-ul a fost inclus deja în mii de playlisturi Spotify.

Melodia îmbină energia Afro House cu nuanțe melodice de Afrobeat și accente accesibile de Indie Pop, rezultând un sound matur, dar în același timp instinctiv.

Cei doi artiști, cunoscuți până acum mai ales pentru munca lor din spatele scenei - producții pentru alți artiști, proiecte ghost‑production și contribuții la hituri internaționale - își asumă în sfârșit propriul drum artistic. Iar succesul nu întârzie:

„Loosen Up” a fost inclusă deja în peste 5.000 de playlisturi Spotify, iar creșterea organică de pe YouTube arată că piesa rezonează dincolo de algoritmi.

„Loosen Up” se mulează pe starea ta

De la primele secunde, trackul își impune identitatea prin percuții tribale și un groove profund, peste care se așază synth‑uri aerate și o linie vocală minimalistă, în engleză, cu o senzualitate discretă. Atmosfera construită este una tensionată, încărcată de energie, care explodează treptat într-o eliberare totală.

Piesa pare concepută pentru cei care trăiesc intens: dansatori de noapte, visători de apus, oameni care simt mai mult decât spun. Fie că ești într-un club underground sau pe o plajă la ora de aur, „Loosen Up” se mulează pe starea ta și te împinge spre un spațiu mai liber.

Melodia face parte din viitorul album Wild Essence, proiect ce reflectă direcția artistică a duo‑ului: povești sonore încărcate de emoție, ritmuri magnetice și o estetică fluidă, greu de încadrat într-un singur gen. Nu e de mirare că unii ascultători au remarcat influențe ale unor nume importante din Afro House, însă stilul rămâne inconfundabil Enaque & Nujord.

Pentru artiști, „Loosen Up” nu este doar o piesă, ci o invitație la autenticitate, potrivit sirsei citate. Muzica nu dictează emoții, ci creează spațiul în care acestea pot apărea natural.

Cu o arhivă impresionantă de peste 3.000 de piese încă nelansate și o experiență internațională solidă, Enaque & Nujord nu sunt debutanți, ci creatori cu o viziune clară. În 2025, au lansat propriul label, EQ Records - un spațiu dedicat libertății creative, unde se întâlnesc Afro House, electronica și influențe pop cu un sound underground.

„Loosen Up” marchează începutul unei noi etape pentru duo: o declarație artistică, un punct de pornire pentru un univers muzical în plină expansiune. Este mai mult decât un single, este o schimbare de vibrație.



Cine sunt Enaque & Nujord

Timp de 20 de ani, Adi și Florin, cei doi români din spatele ăroiectului Enaque & Nujord au lucrat ca ghost producers pentru nume importante din muzica internațională, contribuind la hituri și proiecte sonore fără a‑și atașa propriul nume de succesul lor, potrivit Antena 3.

„Nu suntem genul care să se laude că «industria ne apreciază», dar primim semnale clare din zona profesioniștilor”, spune Adi Enache, unul dintre membrii duo‑ului.

Numele de scenă Enaque este o adaptare a numelui Enache - transformat pentru a evita pronunțările greșite și pentru a se integra mai ușor în peisajul internațional. Alături de el se află Florin, celălalt jumătate a proiectului, iar împreună formează Enaque & Nujord.

Partea a doua a numelui, Nujord, este un acronim pentru „New Journey of Rhythm & Dreams”, o formulă care reflectă direcția artistică a proiectului: o călătorie nouă, construită din ritm, vis și libertate creativă.