Boom-ul economic al Poloniei a „stins” dorința țării de a trece la moneda euro

Boom-ul economic al Pploniei a slăbit argumentele în favoarea adoptării monedei euro, astfel că țara nu se grăbește să intre în zona euro, a declarat ministrul polonez de finanțe Andrzej Domański, pentru Financial Times.

„Economia noastră are acum în mod clar performanțe mai bune decât majoritatea țărilor care au adoptat euro. Avem tot mai multe date, studii și argumente pentru a păstra zlotul polonez”, a spus acesta.

La preluarea mandatului, în 2008, premierul Donald Tusk susținuse adoptarea monedei euro, dar planul a fost abandonat după criza datoriilor din zona euro și pe fondul unei opoziții puternice din partea partidului de dreapta și eurosceptic Lege și Justiție, care a pledat pentru menținerea zlotului ca pilon al suveranității naționale.

De când Tusk a revenit la putere în octombrie 2023, zlotul s-a apreciat față de euro, iar sondajele de opinie arată că majoritatea polonezilor se opun renunțării la moneda națională .

„Opinia publică favorizează zlotul, dar principalele motive pentru care nu lucrăm la adoptarea monedei euro în acest moment sunt economice și nu sunt legate de politica poloneză”, a declarat Domański pentru FT.

„Acum doi ani eram oarecum îngrijorat că Polonia ar putea rămâne în urmă printre economiile UE și în afara zonei euro, dar astăzi Polonia se află în mod clar în topul economiilor și nu văd niciun motiv întemeiat pentru a abandona propria monedă”, a adăugat el.

Conform unei prognoze din decembrie a OCDE, o organizație internațională de politică economică, economia Poloniei este așteptată să crească cu 3,4% în acest an, cel mai rapid ritm dintre țările UE.

Conform normelor UE, statele care nu fac parte din zona euro trebuie să adopte în cele din urmă moneda unică odată ce sunt îndeplinite criteriile fiscale și monetare.

Polonia țintește să devină membru al G20

În timp ce Bulgaria, țara vecină, a devenit al 21-lea membru al zonei euro luna aceasta, Domański a declarat că, mai degrabă decât să adopte moneda unică, Varșovia dorește un loc în G20, un forum al celor mai mari economii ale lumii.

Polonia a fost invitată de președintele american Donald Trump să participe în calitate de observator la reuniunea G20 din acest an de la Miami.

Invitația vine după ce PIB-ul Poloniei a depășit 1 trilion de dolari anul trecut, devenind a 20-a cea mai mare economie a lumii.