Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Antrenor dat afară pentru că făcea echipa cu ChatGPT. Spaniolul își trezea echipa la ora 5.00

Publicat:

Andrei Orlov, fost director general al clubului de fotbal Soci, a dezvăluit că antrenorul spaniol Robert Moreno, fost „secund” al lui Luis Enrique, a folosit inteligența artificială pentru a face totul la echipă: schimbări, transferuri, precum și logistica meciurilor disputate în deplasare.

Deși are un CV impresionant, Gerard Moreno n-a făcut purici în Rusia FOTO Facebook
Robert Moreno, un spaniol care a petrecut câțiva ani în staff-ul lui Luis Enrique, activând la Celta Vigo, AC Roma, Barcelona și la naționala Spaniei, și-a început o carieră de „principal”. Le-a antrenat pe AS Monaco, Granada și pe Soci. În Rusia a ajuns în septembrie, când a preluat conducerea ultimei clasate.

Andrei Orlov, fostul director general al clubului, îl acuză pe Moreno că s-a bazat pe inteligența artificială pentru stabilirea formației, efectuarea schimbărilor și pentru introducerea unor metode motivaționale neconvenționale, cum ar fi trezirea echipei la ora 5.00.

Moreno a folosit ChatGpt și pentru soluții logistice. Un itinerariu pentru o călătorie la Khabarovsk i-ar fi obligat pe jucători să stea treji timp de 28 de ore încontinuu. „Totul părea perfect pe hârtie, dar mă întrebam când vor dormi”, a spus Orlov.

Atacantul kazah Artur Shushenachev, născut în 1998, împrumutat de la echipa israeliană Hapoel Be'er Sheva, ar fi fost recomandat de inteligența artificială. Rezultatul a fost unul dezamăgitor: 10 apariții, fără gol marcat. Moreno a fost demis la începutul sezonului, după șase înfrângeri și un egal.

