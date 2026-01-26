Furie la IICCMER după declarațiile lui Miruță despre Ceaușescu: „Astfel de afirmații devin alarmante și periculoase. Este inadmisibil”

Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, despre posibilul „patriotism” al lui Nicolae Ceaușescu au stârnit un val de critici din partea IICCMER, care cere clarificări și scuze publice pentru eventualele afirmații considerate ofensatoare pentru memoria victimelor regimului comunist.

Într-un comunicat oficial, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) subliniază că, într-un context în care 62,2% dintre români consideră că Ceaușescu a fost un lider bun, astfel de declarații „sunt alarmante și periculoase”.

„Am luat act cu îngrijorare de afirmațiile Ministrului Apărării, domnul Radu Miruță, făcute în cadrul emisiunii <În fața ta> de la Digi 24, referitoare la dictatorul Nicolae Ceaușescu și la conceptul de patriotism atribuit acestuia. În contextul în care România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetățeni care consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, astfel de afirmații devin alarmante și periculoase. Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară afirmații care neagă adevărul istoric și adâncesc rănile trecutului comunist. Acestea riscă să legitimeze ororile regimului și să perpetueze o imagine distorsionată despre dictatura care a generat suferință și tragedii”, se arată în comunicatul IICCMER

Institutul solicită ministrului Radu Miruță să prezinte scuze publice victimelor regimului comunist și tuturor cetățenilor care respectă valorile democrației și adevărul istoric.

„În numele memoriei victimelor regimului ilegitim și criminal comunist, IICCMER îi solicită Ministrului Apărării să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum și față de toți cetățenii acestei țări care cred în valorile democrației și în adevărul istoric”, a transmis IICCMER.

Întrebat dacă Nicolae Ceaușescu a fost patriot, Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant în emisiunea de la Digi 24 și a invocat atât argumente critice, cât și elemente pe care le-a pus în legătură cu ideea de patriotism. „Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul.

Ulterior, Radu Miruță a revenit asupra declarațiilor sale, clarificând că nu a intenționat să ofere un răspuns favorabil lui Ceaușescu, ci să explice de ce unii români încă îl percep ca pe un erou, într-o țară unde nostalgie comunistă persistă.

„Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism”, a scris Miruță pe Facebook. El a recunoscut totodată că răspunsul inițial ar fi putut fi formulat mai clar și nuanțat.

Ministrul a explicat că a dorit să sublinieze atât aspectele negative ale regimului, cât și motivele pentru care o parte dintre români mai văd figura lui Ceaușescu ca pe un erou. „Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul”, a mai spus Miruță.