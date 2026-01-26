search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Sportivii din SUA au ieșit în stradă după moartea asistentului medical Alex Pretti, împușcat de agenți ai Patrulei de Frontieră

0
0
Publicat:

Moartea asistentului medical Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, ucis la Minneapolis de agenți ai Patrulei de Frontieră, a stârnit haos pe străzile orașului Minnesota. Personalități din lumea sportului american se alătură protestelor lansate de cetățeni obișnuiți. Incidentul a avut loc pe fondul unor proteste masive împotriva represiunii federale în materie de imigrație⁠ și a survenit la scurt timp după uciderea lui Renée Good, la 7 ianuarie, tot de către ofițeri federali.

Alex Pretti, ucid de către agenții federali FOTO Facebook
Alex Pretti, ucid de către agenții federali FOTO Facebook

La ultimele Globuri de Aur, actorii și actrițele au protestat împotriva acțiunilor ICE (agenția anti-imigrație Immigration and Customs Enforcement) purtând insigna „Be Good”, iar acum, și sportivii iau poziție. Unii au ieșit în stradă, înfruntând temperaturile scăzute din Minnesota, precum Alan Page, un campion NFL cu Vikings, MVP-ul din 1971 și ales la Curtea Supremă din Minnesota, după ce s-a retras din fotbal. O fotografie cu el pe stradă în timpul protestelor face înconjurul internetului și a fost publicată de publicația „Wall Street Journal”.

Fostul campion NFL, Ryan Clark, l-a numit pe Pretti un erou pe rețelele de socializare, cerând rugăciuni pentru el și pentu familia sa și numind moartea sa „lipsită de sens”. Jucătorul echipei Vikings, Dwight McGlothern Jr., a scris: „Nu este corect ce se întâmplă în Minnesota”.

Sportivii nu sunt singurii care vorbesc despre incidentul de la Minneapolis. Jucătorul NBA al echipei Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, a scris pe rețelele de socializare: „Alex Pretti a fost ucis”, un mesaj care a fost vizualizat de peste 6,4 milioane de ori și a acumulat 200.000 de aprecieri.

Avea sau nu pistol asupra lui?

În urma incidentului de la Minneapolis, vedeta WNBA, Angel Reese, a postat pe rețelele de socializare: „Mă rog pentru țara noastră”.

Alex Pretti a fost ucis pe stradă în Minneapolis de agenți ai Patrulei de Frontieră. Conform relatărilor făcute de martori, prezentate și în videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare, bărbatul a fost imobilizat de agenți, care l-au trântit la pământ, înainte de a-l împușca.

Departamentul de Securitate Internă a explicat că agenții se aflau în zonă în căutarea unui imigrant fără acte acuzat de agresiune și că au fost abordați de Pretti, care se pare că avea asupra sa un pistol de calibrul 9 mm și două încărcătoare. Conform versiunii departamentului, Pretti ar fi opus rezistență violentă, înainte ca ofițerii să tragă focuri de armă.

Familia lui Pretti oferă o altă versiune, susținând că asistentul nu avea nicio armă, ci, așa cum reiese din videoclipurile publicate, își ținea telefonul cu mâna dreaptă, pentru a înregistra ce se întâmpla, în timp ce cu stânga încerca să apere o femeie de agenții ICE.

