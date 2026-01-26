Alertă la Teheran: ayatollahul Ali Khamenei s-a ascuns într-un buncăr de teama unui atac american. Cine a preluat conducerea Iranului

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a retras într-un adăpost subteran, potrivit unor surse citate de publicația opoziției iraniene Iran International. Decizia survine pe fondul temerilor privind o posibilă acțiune militară din partea Statelor Unite.

Conform jurnaliștilor, funcțiile liderului suprem au fost temporar preluate de fiul său, Masoud Khamenei, care acționează ca intermediar între conducerea supremă și ramura executivă a Republicii Islamice.

Transferul a avut loc după ce serviciile de securitate și conducerea militară iraniană au avertizat asupra unei probabilități crescute a unui atac american, potrivit dialog.

Escaladarea tensiunilor survine în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a anunțat recent că nave ale Marinei SUA se îndreaptă spre apele adiacente Iranului. La Teheran, aceste afirmații au fost percepute ca un semnal al unei posibile operațiuni militare.

În replică, oficialii iranieni au avertizat că orice agresiune asupra țării va fi considerată un război de amploare împotriva Republicii Islamice.

Agenția de Știri a Studenților Iranieni a citat comisia parlamentară pentru securitate națională, care a precizat că o tentativă de asasinat asupra liderului suprem ar declanșa o declarație de jihad.

În același timp, președintele iranian Masoud Pezeschkian a avertizat că un atac american împotriva lui Khamenei ar echivala cu un război împotriva întregului popor iranian.