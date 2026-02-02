Kim Kardashian trăiește o poveste de dragoste secretă cu Lewis Hamilton

Kim Kardashian și Lewis Hamilton ar trăi o relație discretă, potrivit presei britanice. Vedeta americană ar fi ajuns în Regatul Unit pentru un weekend romantic petrecut alături de pilotul de Formula 1, într-una dintre cele mai exclusiviste destinații din Cotswolds.

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a zburat în această săptămână în Marea Britanie pentru a petrece 24 de ore alături de Lewis Hamilton, 41 de ani, într-o escapadă romantică departe de ochii publicului, relatează DailyMail. Cei doi ar fi ales Estelle Manor, un loc preferat de celebrități, unde s-au bucurat de intimitate, cine romantice și tratamente spa.

Potrivit informațiilor apărute în presa tabloidă, Kim a ajuns în Regatul Unit cu avionul său privat, evaluat la aproximativ 100 de milioane de lire sterline, și a fost însoțită de doi bodyguarzi. Lewis Hamilton a avut, la rândul său, un ofițer de protecție, însă sursele susțin că echipele de securitate „au rămas în fundal”.

„Totul părea foarte romantic. Kim și Lewis au profitat de toate facilitățile disponibile”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Kim a aterizat sâmbătă după-amiază pe aeroportul din Oxford, de unde două mașini au dus-o la Estelle Manor, aflat la doar nouă minute distanță. Lewis Hamilton a sosit aproximativ o oră mai târziu, venind din Londra cu elicopterul.

Cameră comună, masaje și o cină privată

Surse apropiate spun că cei doi au împărțit o cameră în clădirea principală a complexului, unde prețurile pornesc de la 1.000 de lire pe noapte. În plus, Kim și Lewis s-au bucurat de un masaj de cuplu și de o cină într-o cameră privată, martorii afirmând din nou că „totul părea foarte romantic”.

Se estimează că între costul camerei și accesul la spa, weekendul ar fi putut ajunge la aproximativ 120.000 de lire sterline.

Cei doi au părăsit complexul duminică, în jurul orei 11:00, plecând împreună în aceleași mașini care o aduseseră pe Kim de la aeroport. Lewis a ieșit pe ușa principală, în timp ce Kim a fost escortată printr-o ieșire laterală. Cu toate acestea, vedeta a fost observată de paparazzi, având opt valize cu numele său embosat.

Reprezentanții lui Kim Kardashian și ai lui Lewis Hamilton au fost contactați pentru comentarii, însă nu au oferit încă un răspuns oficial.

O prietenie veche, reaprinsă acum?

Kim și Lewis se cunosc de mai mulți ani și au fost fotografiați împreună încă din 2014, la gala GQ Men of the Year din Londra, alături de partenerii lor de atunci, Kanye West și Nicole Scherzinger.

În 2015, Kanye West l-a invitat pe Hamilton să petreacă Paștele alături de familie. La acea vreme, rapperul declara: „Lewis Hamilton e la mine acasă și cântăm muzică în studio. Avem brunch de Paște, toată familia e aici, familia soției mele, prietenii mei. Și toată lumea zice: «Ce muzică e asta?» Iar eu spun: «E muzica lui Lewis Hamilton»”.

Lewis Hamilton a vorbit ulterior despre legătura sa cu Kanye West, într-un interviu pentru City AM: „Mi-a spus: «Eu sunt mare în muzică, dar încerc să fac ce iubesc în modă și oamenilor nu le place. Tu ești mare în curse, dar iubești muzica și probabil oamenii vor avea dificultăți să accepte asta»”.

„Nu ar trebui să simțim că trebuie să ne micșorăm pentru ca alții să se simtă confortabil”, a mai spus Hamilton, adăugând că admira faptul că Kanye era „deschis” și „electrizant”.

Declarațiile lui Kim despre viața sentimentală

În septembrie, Kim Kardashian declara că nu își caută un nou partener. Invitată la The Tonight Show cu Jimmy Fallon, vedeta spunea: „Nu am avut timp, studiez. Și când termin, mă voi deschide. M-am deschis, dar nu am găsit pe nimeni”.

Anterior, însă, Kim sugerase existența unui iubit secret într-un episod din reality show-ul The Kardashians. „Aveam intenția să rămân singură. V-am mințit complet”, a spus fondatoarea SKIMS într-un confessional. „Eu să nu vreau dragoste și atenție? Nu cred că mă cunoașteți”.

Mama ei, Kris Jenner, a comentat la rândul ei relația fiicei sale, glumind pe seama unui dressing pe care Kim îl construia pentru bărbatul misterios.

O sursă apropiată a adăugat că Kim ar fi spus că „următoarea persoană cu care se va întâlni nu va fi faimoasă”.

Relații anterioare și apariții recente

Au trecut patru ani de când Kim Kardashian a depus actele de divorț de Kanye West, cu care are patru copii: North, Saint, Psalm și Chicago. De-a lungul timpului, vedeta a avut relații intens mediatizate, inclusiv cu Pete Davidson și Odell Beckham Jr.

Lewis Hamilton a fost, la rândul său, implicat în mai multe relații celebre, cea mai cunoscută fiind cea cu Nicole Scherzinger, care s-a încheiat definitiv în 2015. Mai recent, pilotul a fost asociat cu modelul Ashley Moore și cu cântăreața britanică Raye.

Kim și Lewis au mai fost văzuți împreună luna trecută, după petrecerea de Revelion organizată de Kate Hudson în Aspen, alimentând și mai mult zvonurile despre o posibilă relație.