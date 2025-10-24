Kim Kardashian a suferit un anevrism cerebral. Vedeta consideră că a fost provocat de divorțul de Kanye West

Vedeta americană Kim Kardashian, în vârstă de 44 de ani, a suferit un anevrism cerebral care, conform spuselor sale, „ar fi fost provocat de stresul cauzat de controversatul divorț din 2022 de rapperul Kanye West”.

„Este ca un mic anevrism”, poate fi auzită declarând femeia de afaceri în vârstă de 45 de ani în timp ce pare să fie supusă unei tomografii computerizate, scrie Agerpres.

După ce anevrismul a fost detectat, Kim le-a spus membrilor familiei sale că „ar fi fost provocat de stres”.

Nu era clar dacă vedeta a prezentat simptome. Agentul, reprezentantul de relații publice și avocatul lui Kardashian nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

Un anevrism cerebral este o protuberanţă sau o dilatare (sac) într-un vas de sânge din creier, fiind relativ frecvent şi nefiind întotdeauna necesar tratamentul. Deşi stresul nu cauzează această boală, el poate influenţa indirect factorii care cresc riscul de a suferi un anevrism.

În 2021, Kim a depus actele pentru a divorţa de Kanye West după aproape şapte ani de căsnicie, conform presei americane. Informaţia a fost anunţată pentru prima dată de către site-ul TMZ, venind după luni de zvonuri despre problemele avute de cei doi în căsnicie.

Kim Kardashian şi Kanye West au avut primul copil, o fată, North, în 2013. S-au căsătorit apoi în 2014 şi au mai avut încă trei copii: Saint, Chicago şi Psalm. Potrivit TMZ, divorţul ar urma să fie unul amical, Kanye West fiind de acord ca partenera sa din ultimii şapte ani să păstreze custodia copiilor.