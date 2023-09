Julio Iglesias, cel mai de succes artist latin al tuturor timpurilor. Cum a ajuns muzica sa metodă de tortură în Chile

Este artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. De asemenea, se numără printre primii zece artişti cu cele mai numeroase vânzări din istorie, conform Sony, care în decembrie 2011 i-a conferit, la Madrid, două premii ce confirmă aceste realizări de excepţie.

După lovitura de stat a lui Augusto Pinochet, muzica lui Julio Iglesias a fost folosită în Chile pentru a-i tortura pe deţinuţii politici. Aceştia erau obligaţi să asculte non-stop şi cu volumul la maximum piesele lui Julio Iglesias, pentru a-i face să cedeze psihic, scrie wikipedia.org.

Deţinuţii au fost obligaţi să asculte de nenumărate ori melodiile solistului spaniol dar şi coloana sonoră din filmul lui Stanley Kubrick "Portocala Mecanică" sau melodia "My Sweet Lord" a lui George Harrison, pentru a claca psihologic, afirma Katia Chornik, cercetătoare la Universitatea din Manchester, în urmă cu câțiva ani.

Aceasta a explicat că melodiile care erau foarte populare erau difuzate la volum maxim timp de zile întregi, pentru a provoca daune psihologice şi psihice.

"Muzica era prezentă 24 de ore din 24. Ei deschideau radioul şi puneau tot ce era la modă. În închisori puneau muzică militară, pentru a ne face să mergem în pas şi ne obligau să cântăm", a confirmat Carlos Reyes, un fotograf chilian care locuieşte la Londra şi care a fost închis timp de doi ani în timpul lui Pinochet.

Născut într-o familie privilegiată din Madrid

Unul dintre cei mai bine vânduţi artişti ai tuturor timpurilor, ce a intrat în Cartea Recordurilor ca singurul cântăreţ de origine latină care a vândut peste 300 de milioane de discuri cu piese compuse în 14 limbi, Julio Iglesias s-a născut pe 23 septembrie 1943, într-o familie privilegiată din Madrid. Tatăl său a fost un renumit ginecolog renumit şi chiar a contribuit la venirea pe lume a viitorului artist, atunci când lucurrile s-au complicat la naştere şi s-a decis efectuarea unei cezariene.

Familia Iglesias era una dintre ce mai respectate şi bogate din Spania. „Dacă aţi lua toţi copiii pe care i-a adus pe lume tatăl meu, aţi umple arena Las Ventas din Madrid“, a spus Julio Iglesias odată.

Tatăl artistului, un infidel notoriu

De la distanţă, familia artistului părea una ideală, însă adevărul era altul. Părinţii lui nu au reuşit să menţină o relaţie sănătoasă, iar tensiunile şi certurile din cuplu s-au înmulţit, de-a lungul anilor.

Iar asta din cauza faptului că tatăl lui Iglesias a fost infidel în mai multe rânduri. Probabil de la el a moştenit cântăreţul gena de cuceritor. Julio Iglesias a afirmat la un moment dat că a avut relaţii intime cu peste 5.000 de femei, de-a lungul vieţii. Iglesias a fost mereu mai apropiat de tatăl său, pe care l-a susţinut în conflictul cu mama sa, în timp ce fratele său, Carlos, a fost alături de mama lor.

De altfel, şi tatăl artistului a fost un playboy toată viaţa. În 1983 a divorţat de mama cântăreţului, în 2001 s-a căsătorit cu o femeie de 40 de ani (Foto 4 Glerie), iar în 2004, la 88 de ani, a devenit din nou tată. La vremea respectivă, Julio Iglesias avea 60 de ani.

Prieten de suflet cu Valeriu Lazarov

Unul dintre cei mai ândrăgiți artiști ai tuturor timpurilor a concertat de multe ori în România și a spus de fiecare dată că iubește țara noastră.

"Iubesc această ţară şi am nenumărate amintiri frumoase legate de ea. În 1969, când Valeriu Lazarov, prietenul meu de suflet de care îmi este nespus de dor, m-a adus la Braşov, eram la prima participare la un festival din străinătate(n.r> festivalul Cerbul de Aur). În 1968 câştigasem în Spania Festivalul de la Benidorm, unde m-am lansat. Îmi amintesc că era foarte frig la Braşov, pentru că era prin februarie sau martie, şi că am avut emoţii mari, mai ales că regulamentul cerea şi interpretarea unei piese româneşti. Am ales cântecul „Ale tale“, a povestit în urmă cu mai mulți ani, pentru Adevărul, Julio Iglesias.

Julio Iglesias, 80 de ani, și Miranda (57 ani) au împreună cinci copii: Miguel Alejandro Iglesias (26 ani), Rodrigo Iglesias (26 ani), gemenele Cristina și Victoria (22 ani) și Guillermo Iglesias (15 ani).

Cei doi s-au căsătorit pe 26 august 2010, în Marbella, Spania, după 22 de ani de relație, la insistența copiilor. Ei locuiesc în Republica Dominicană, unde legendarul artist deține mai multe hoteluri de lux.

Celebrul cântăreț a mai fost căsătorit cu jurnalista filipineză Isabel Preysler, cu care are alți trei copii, o fată și doi băieți: Chabeli (52 de ani), Julio Jr. (50 de ani) și Enrique (48 de ani).