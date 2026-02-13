Capcana cu miere Starlink. Cum i-au păcălit hackerii ucraineni pe soldații ruși să-și dezvăluie locațiile

O divizie ucraineană specializată în război cibernetic a creat un serviciu fals de înregistrare a terminalelor Starlink pentru a păcăli soldați ruși să dezvăluie informații sensibile despre locațiile lor. Operațiunea a fost una reușită, a anunțat divizia joi, relatează Business Insider.

Divizia 256 de Asalt Cibernetic a declarat că a colaborat cu grupuri de informații open-source pentru a promova o rețea de canale pe Telegram și boți care ofereau trupele Kremlinului posibilitatea să înregistreze terminale Starlink pe listă albă de dispozitive autorizate de guvernul ucrainean.

Canalele erau administrate de forțele ucrainene și toate datele despre locație și terminale transmise de soldații ruși au ajuns la acestea, a declarat Regimentul 256.

Capcana este un nou exemplu al modului în care operațiunile legate de război se scurg pe rețelele de socializare și vine după mai multe relatări conform cărora forțele rusești au încercat să ocolească blocarea Starlink pe front prin oferirea de sume de bani civililor ucraineni pentru a înregistra terminale pentru ei.

SpaceX a întrerupt internetul prin satelit în Ucraina la începutul acestei luni, permițând serviciile doar pentru terminalele înregistrate de guvernul ucrainean. Măsura a fost luată după repetate rapoarte conform cărora forțele rusești cumpărau terminale de pe piața neagră pentru a ghida dronele de atac și a administra comunicațiile de pe câmpul de luptă.

Rusia a minimalizat impactul întreruperii serviciilor asupra operațiunilor sale, însă oficialii de la Kiev spun că aceste tentative ale trupelor Kremlinului de a înregistra terminale arată că aceste servicii sunt de fapt vitale pentru desfășurarea operațiunilor.

Momeala întinsă soldaților ruși

În declarația sa, Regimentul 256 a afirmat că a profitat de această nevoie „disperată” pentru a le întinde o capcană soldaților ruși.

„Împreună cu InformNapalm și MILITANT, am decis să-i «ajutăm»”, a scris divizia, cu referire la cele două grupuri cibernetice cu care a pus la cale operațiunea.

Conform capturilor de ecran postate de divizie, care par să arate mesaje cu trupele rusești, boții de pe Telegram le cereau soldaților ruși informații despre terminalele lor Starlink .

Soldații au răspuns împărtășind detalii precum numerele de identificare ale terminalului, seria antenei parabolice, numerele asociate contului Starlink, dar și coordonatele locației lor.

Regimentul 256 a declarat că a colectat 2.420 de date despre terminalele rusești Starlink și locațiile lor „precise”, precum și 5.870 de dolari de la trupele Moscovei care au plătit pentru serviciul fals.

Divizia a precizat că 31 de ucraineni au contactat rețeaua sa solicitând oportunități de a se implica și „a ajuta” rușii să înregistreze terminale.

InformNapalm, un grup OSINT ucraineno-european, a declarat într-un comunicat că a jucat un „rol de sprijin” în operațiune, pretinzând că se plânge de apariția unor canale Telegram care îi ajută pe ruși să înregistreze terminale Starlink.

Luni, grupul a postat despre un canal numit „russian_starlink”, despre care a scris că înregistrează o creștere în popularitate și încă nu a fost blocat de autoritățile ucrainene.

„Aceasta a fost deja una dintre etapele profunde de atragere a personalului militar rus la borcanul de miere»”, a scris grupul.

MILITANT, un grup OSINT ucrainean care a distribuit postarea de luni a InformNapalm, a botezat capcana „Operațiunea de autolichidare”.

„În ceea ce privește coordonatele pe care le-au trimis, pachetele au fost trimise înapoi”, a scris grupul, referindu-se la obuze de artilerie de 155 mm.

Regimentul 256 a declarat că a trimis datele trimise de soldații ruși păcăliți lui Serhii Sternenko, consilier pe logistică și tehnologie pentru drone în cadrul Ministerului Apărării din Ucraina.

Într-o declarație separată pe X, InformNapalm a transmis că „efectul scontat al înșelăciunii a fost atins”, anunțând astfel că operațiunea s-a încheiat după ce și-a atins scopul.