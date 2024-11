Actorul James Van Der Beek, care a jucat în „Dawson's Creek”, diagnosticat cu cancer

Actorul american James Van Der Beek, în vârstă de 47 de ani, spune că a fost diagnosticat cu cancer colorectal.

În vârstă de 47 de ani, cunoscut pentru că a jucat în serialul de televiziune Dawson's Creek și în filmul Varsity Blues, James Van Der Beek a declarat pentru revista People despre diagnosticul și tratamentul său.

„Am cancer colorectal. M-am confruntat în mod privat cu acest diagnostic și am luat măsuri pentru a-l trata”, a declarat el pentru revistă, potrivit bbc.com.

Van Der Beek spune că există motive de „optimism” și că se „simte bine”.

Cancerul colorectal se dezvoltă din creșteri ale mucoasei interne a colonului și se poate răspândi dacă nu este tratat, potrivit Cleveland Clinic.

Mai mulți bărbați dezvoltă această formă de cancer decât femeile. Creșterea screening-urilor a ajutat la depistarea precoce a acestuia - scăzând numărul persoanelor care mor din cauza cancerului colorectal, notează clinica.

Van Der Beek a jucat în mai multe seriale și filme populare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. El l-a interpretat pe Dawson Leery în serialul de televiziune de succes Dawson's Creek, care a rulat din 1998 până în 2003.

De asemenea, a jucat o versiune fictivă a sa în serialul de televiziune cult Don't Trust the B---- in Apartment 23 și a participat la cel de-al 28-lea sezon al emisiunii Dancing with the Stars din SUA.

În ciuda diagnosticului, Van Der Beek continuă să lucreze.

El are două proiecte în producție, inclusiv un film original Tubi numit Sidelined: The QB and Me, care urmează să apară la sfârșitul acestei luni.