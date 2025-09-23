search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

James Van Der Beek, apariție surpriză la reuniunea Dawson’s Creek, după ce și-a anulat participarea din cauza bolii

0
0
Publicat:

James Van Der Beek a apărut virtual, printr-un mesaj surpriză, la reuniunea caritabilă Dawson’s Creek din 22 septembrie, la doar o zi după ce anunțase că se retrage din lectura live a episodului pilot al serialului, invocând „virusuri stomacale”.

James van der Beek. Sursa: People
James van der Beek. Sursa: People

Actorul american James Van Der Beek (48 de ani) a apărut printr-un mesaj video surpriză la un eveniment caritabil Dawson's Creek Reunion, luni, 22 septembrie, după ce anunțase că nu va putea participa din cauza unei boli.

James Van Der Beek a devenit celebru la finalul anilor ’90 pentru rolul lui Dawson Leery din serialul Dawson’s Creek – producția care a lansat și carierele unor artiști consacrați ca Michelle Williams, Katie Holmes și Joshua Jackson.

Mesaj emoționant al actorului american

Deși Van Der Beek nu a putut fi prezent fizic la Richard Rogers Theatre din New York, a apărut pe scenă printr-un videoclip preînregistrat. În mesaj, actorul a mulțumit fanilor pentru achiziționarea biletelor și l-a prezentat pe Lin Manuel Miranda drept înlocuitorul său.

„Așteptam această seară de luni și luni, încă de când îngerul meu, Michelle Williams, mi-a spus că o organizează. Nu pot să cred că nu sunt acolo. Nu pot să cred că nu îmi văd colegii de distribuție, minunata mea echipă, față în față. Și îmi doresc doar să pot sta pe acea scenă și să mulțumesc fiecărei persoane din sală pentru că este aici în seara asta. De la distribuție la echipă și toți cei care au contribuit cu generozitate – și mai ales vouă, fanilor – sunteți cei mai buni din lume”, a spus actorul, potrivit revistei „People”.

Distribuția Dawsons Creek. Sursa People
Distribuția Dawsons Creek. Sursa People

Într-o postare pe Instagram din 21 septembrie, cu doar o zi înainte de gală, actorul de 48 de ani a scris că este „devastat” după ce a făcut două virusuri stomacale, dar și-a liniștit apoi fanii.

Soția sa, Kimberly, a anunțat că el plănuia totuși să participe împreună cu copiii lor la eveniment. În timpul ceremoniei, Kimberly și copiii au urcat pe scenă alături de distribuție pentru a cânta piesa Paulei Cole, „I Don’t Want To Wait”, tema celebrului serial.

Distribuția serialului Dawson’s Creek s-a reunit la Richard Rodgers Theatre pentru o lectură live a episodului pilot, în beneficiul F Cancer și al lui Van Der Beek, diagnosticat anul trecut cu cancer colorectal.

TV

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor
mediafax.ro
image
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii
playtech.ro
image
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Zi liberă pentru toți elevii și profesorii din București, la finalul lunii octombrie
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Lista alimentelor care se vor scumpi de la 1 octombrie
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Regele Charles cu Donald Trump, GettyImages 2235424179 jpg
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras