James Van Der Beek, apariție surpriză la reuniunea Dawson’s Creek, după ce și-a anulat participarea din cauza bolii

Actorul american James Van Der Beek (48 de ani) a apărut printr-un mesaj video surpriză la un eveniment caritabil Dawson's Creek Reunion, luni, 22 septembrie, după ce anunțase că nu va putea participa din cauza unei boli.

James Van Der Beek a devenit celebru la finalul anilor ’90 pentru rolul lui Dawson Leery din serialul Dawson’s Creek – producția care a lansat și carierele unor artiști consacrați ca Michelle Williams, Katie Holmes și Joshua Jackson.

Mesaj emoționant al actorului american

Deși Van Der Beek nu a putut fi prezent fizic la Richard Rogers Theatre din New York, a apărut pe scenă printr-un videoclip preînregistrat. În mesaj, actorul a mulțumit fanilor pentru achiziționarea biletelor și l-a prezentat pe Lin Manuel Miranda drept înlocuitorul său.

„Așteptam această seară de luni și luni, încă de când îngerul meu, Michelle Williams, mi-a spus că o organizează. Nu pot să cred că nu sunt acolo. Nu pot să cred că nu îmi văd colegii de distribuție, minunata mea echipă, față în față. Și îmi doresc doar să pot sta pe acea scenă și să mulțumesc fiecărei persoane din sală pentru că este aici în seara asta. De la distribuție la echipă și toți cei care au contribuit cu generozitate – și mai ales vouă, fanilor – sunteți cei mai buni din lume”, a spus actorul, potrivit revistei „People”.

Într-o postare pe Instagram din 21 septembrie, cu doar o zi înainte de gală, actorul de 48 de ani a scris că este „devastat” după ce a făcut două virusuri stomacale, dar și-a liniștit apoi fanii.

Soția sa, Kimberly, a anunțat că el plănuia totuși să participe împreună cu copiii lor la eveniment. În timpul ceremoniei, Kimberly și copiii au urcat pe scenă alături de distribuție pentru a cânta piesa Paulei Cole, „I Don’t Want To Wait”, tema celebrului serial.

Distribuția serialului Dawson’s Creek s-a reunit la Richard Rodgers Theatre pentru o lectură live a episodului pilot, în beneficiul F Cancer și al lui Van Der Beek, diagnosticat anul trecut cu cancer colorectal.