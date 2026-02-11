Video Moartea lui Kurt Cobain, pusă sub semnul întrebării după 30 de ani: noi dovezi sugerează că biletul de adio ar fi fost falsificat

Moartea lui Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, care a șocat lumea muzicii în aprilie 1994, este readusă în atenția publicului după ce o echipă de experți criminaliști a contestat concluzia oficială a anchetei.

Cobain a fost găsit fără viață la domiciliul său din Seattle, cu o rană prin împușcare la cap, iar la momentul respectiv Biroul Medical al Comitatului King a stabilit că a fost vorba de o sinucidere. Solistul avea doar 27 de ani.

Recent, o echipă privată de specialiști, condusă de Brian Burnett și cercetătoarea independentă Michelle Wilkins, a analizat din nou autopsia și materialele de la locul faptei.

„Aceasta este o crimă. Trebuie să facem ceva în legătură cu asta,” a spus Burnett, citat de Wilkins, potrivit dailymail.

Potrivit raportului publicat în „International Journal of Forensic Science”, autopsia lui Cobain arată „urme de supradoză de heroină, daune la creier și ficat și lipsa sângelui în căile respiratorii”, semne considerate incompatibile cu o moarte rapidă prin împușcare.

Experții cred că Cobain ar fi fost mai întâi pus de agresori să-și facă o supradoză de heroină, apoi a fost împușcat.

„Sunt lucruri în autopsie care spun: <stai, această persoană nu a murit foarte repede din cauza unui glonț de pușcă>, Necroza creierului și a ficatului apare în cazul unei supradoze. Nu apare în cazul unei împușcături”, a explicat Wilkins.

De asemenea, biletul de adio ar fi fost falsificat ca să pară că s-a sinucis.

„Partea de sus este scrisă de Kurt. Nu există nimic despre sinucidere acolo. Practic vorbește doar despre renunțarea la trupă”, susține Wilkins.

Cercetătoarea a atras atenția asupra detaliilor de la locul faptei: mâinile lui Cobain erau curățate, cartușele erau aliniate, iar trusa de heroină se afla la câțiva pași distanță.

„Suntem obișnuiți cu sinucideri, acestea sunt scene haotice. În cazul lui Cobain, totul era neobișnuit de ordonat,” a spus ea.

Experții susțin, de asemenea, că arma era foarte grea, aproape trei kilograme, și că este greu de imaginat cum „Cobain, aflat într-o stare comatoasă din cauza supradozei, ar fi putut să o țină și să o folosească singur”.

„Deci moare din cauza supradozei. E în comă. Cum să poți să ții arma așa încât să apeși pe trăgaci? E nebunie,” a spus Wilkins.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Seattle a spus că nu se va redeschide cazul. „Detectivul nostru a concluzionat că a murit prin sinucidere și aceasta rămâne poziția departamentului nostru,” a adăugat purtătorul de cuvânt.

Wilkins subliniază că scopul echipei nu este arestarea cuiva, ci transparența.

„Nu spunem să arestați pe cineva mâine. Spunem doar: aveți aceste dovezi suplimentare pe care noi nu le avem. Dacă ne înșelăm, să ni se demonstreze. Atât am cerut”, a mai spus cercetătoarea independentă Michelle Wilkins.