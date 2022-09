Iuliana Tudor: „Mulți m-au acuzat că am greșit promovând folclorul prin tineri ca Smiley, Delia sau Andra“ INTERVIU

Vedeta TVR crede că publicul tânăr poate fi atras spre zona de muzica populară, dacă aceasta este promovată inteligent, iar folclorul autentic poate ajunge la noile generații chiar și pe TikTok.

Iuliana Tudor (45 de ani) promovează folclorul de 23 de ani și spune că nu vrea să se reinventeze în altă parte decât la TVR. De altfel, să păstreze linia consacrată, dar să aducă mereu ceva nou, e cel mai dificil, după cum mărturisește. Între misiuni umanitare pentru refugiații din Ucraina, ca ambasador al Cruceii Roșii, și munca în televiziune, Iuliana Tudor se dedică familiei și se „pregătește sufletește“ pentru adolescența fiului său, Tudor.

„Adevărul“: Cum ai petrecut vara?

Iuliana Tudor: Ca în fiecare an, am mers în Grecia. E țara în care, orice loc aș alege, mă simt bine. E o energie splendidă acolo și mă încarc exact cât să-mi ajungă pentru anul următor. Alegem o casă aproape de mare și de acolo ne plimbăm în jur. Pe brațul Kassandra am fost anul acesta și a fost minunat.

Când revii la TV și ce pregătești în acest sezon?

În octombrie, vom reveni pe micul ecran. Am pregătit o surpriză pentru public și sper să răspundă multor așteptări. În curând vom anunța despre ce este vorba, dar acum pot spune doar că va fi un spectacol de televiziune cu muzică bună și mult umor.

Unii dintre colegii tăi de breaslă au făcut schimbări radicale în ultimii ani, s-au reorientat spre cu totul alt gen de formate și spre alt public.Tu simți nevoia unei reinventări?

Am avut și am provocări puternice din partea TVR, astfel încât să fiu dedicată acestor proiecte în totalitate. „Vedeta populară“ a fost si este un proiect major, o premieră în rândul talent-show-urilor de la noi și original în conținut. Este ceea îmi place la fiecare program pe care îl semnez. De aceea și implicarea mea acolo este 100%. Și publicul ne-a urmat, ba chiar pot spune că am câștigat un segment important în rândul publicului din urbanul mare pe care nu l-am avut până acum. Deci, deocamdată, reinventăm la TVR și răspundem astfel așteptărilor publicului. Atât timp cât ne vor urma și susține prin audiențele înregistrate, drumul meu continuă aici! Mă interesează mult și mediul online. Este o zonă pentru care nu am investit timp, pentru că nu l-am avut. Dar va veni și momentul pentru asta.

În folclor, am inventat și reinventat în permanență timp de 23 de ani alături de echipa mea. E greu pentru că, după 23 de ani, creativitatea poate dispărea... Dar, pentru noi aceasta e o perspectivă foarte îndepărtată.

E dificil să păstrezi linia care te-a consacrat, dar, totodată, să aduci mereu ceva nou, pentru a ține publicul aproape?

E cel mai greu. E fix ca și în cazul unui sportiv care a ajuns pe locul 1 și de acolo trebuie să își păstreze titlul. În folclor, am inventat și reinventat în permanență timp de 23 de ani alături de echipa mea și continuăm să o facem. Secretul este permanenta conectare la timpul pe care îl trăim. Ne-am străduit să adaptăm fiecare proiect timpului. Și de aceea oamenii ne urmează. E greu pentru că, după 23 de ani, creativitatea poate dispărea... Dar, pentru noi aceasta e o perspectivă foarte îndepărtată. Pe de altă parte, consecvența e o calitate pe care publicul o apreciază. Iar noi am fost consecvenți în permanență cu valorile în care credem și pe care le promovăm la postul public.

Care e publicul tău? Cun „țintești“ publicul tânăr, care aproape că a renunțat la televiziunea tradițională și „consumă“ aproape numai conținut online?

Publicul nostru este, pe de o parte, consumatorul clasic de muzică populară și, pe de altă parte, cei care se lasă surprinși de faptul că o emisiune de folclor reușește să-i țină în fața micului ecran, în ciuda faptului că nu au consumat niciodată genul. Către ei ne-am îndreptat atenția și i-am câștigat. Nota de divertisment, ideea de competiție, câteodată și controversa de opinii îi atrag și pe cei tineri, indiferent de generații. Amintiți-vă că la „O dată-n viață“ un procent important de public era alcătuit din copii. Copii foarte mici. Deci se poate, dacă există creativitate!

Pe TikTok sunt multe filmulețe care au ca fundal muzical muzică populară? E în beneficiul folclorului? E un compromis ncesar, de genul „mai bine așa, decât deloc“?

Nu pot să judec eu asta. Cred că muzica e pentru toți și fiecare muzică își are publicul său. Datoria mea este să mențin la TVR aceste valori, fără să le comercializăm foarte tare, și să oferim și componenta culturală a fenomenului. Când am început „O dată-n viață“, mulți m-au acuzat că am greșit promovând folclorul prin tineri ca Smiley, Delia sau Andra. S-a dovedit că a fost cea mai bună formă de a aduce folclorul în club sau în concertele artiștilor și astfel către tineri. A fost un pariu câștigat. Acum la „Vedeta Populară“, 80% din concurenți au vârste între 16-19 ani.

Ajunge folclorul autentic la publicul tânăr pe astfel de canale?

Cu siguranță! Problema e să fie folclor autentic și nu producții de o calitate îndoielnică.

Am ajutat oameni veniți din Ucraina, căutându-le adăpost și orice era nevoie. Nu te lasă indiferent astfel de întâlniri și e clar că devii mai bun.

Ești Ambasador al Crucii Roșii Române și te-ai implicat în campaniile de ajutorare pentru refugiații ucraineni. Este o cauză care te solicită mai mult, în care ai simțit nevoia să te implici mai mult?

Orice cauză beneficiază de implicarea mea totală, atât timp cât vorbim despre oameni aflați în situații vulnerabile, în situații limită. Războiul, după părerea mea, este cea mai gravă tragedie prin care poate trece un popor! Pentru că, atunci când vin bombele, nu mai contează nimic. Nici sărăcia, nici bolile, nici lipsa de educație... Orice altă problemă pălește în fața unei bombe. Ori, dacă ne punem în locul acelor oameni, mame cu copii, familii dezrădăcinate... Nu vorbesc de cei care au situații financiare foarte bune și și-au găsit un alt loc în lumea largă, vorbesc de majoritate. De cei care au plecat fără nimic. Mulți lăsându-și bărbații pe front sau bătrânii imobilizați în fața bombelor. Pentru acești oameni sunt alături de Crucea Roșie Română și ajut cu tot ce pot eu.

Cum ai primit vestea începerii războiului, ca persoană publică și ca mamă? Care au fost primele gânduri, primul impuls?

Primul gând a fost la familia mea. La siguranța lor. E firesc. Apoi, în minutele următoare eram deja pe telefon cu Crucea Roșie, pentru a ne mișca să ajutăm oamenii la granițe. A fost un efort uriaș pe umerii voluntarilor și ai personalului angajat al Crucii Române, dar au reușit să ajute! Mulțumesc încă o dată donatorilor din campania "Umanitatea nu are granițe" și tuturor companiilor care ne-au fost și ne sunt alături!

Ai cunoscut refugiați ucraineni. Ce poveste te-a impresionat cel mai tare?

Personal, am ajutat oameni veniți din Ucraina, căutându-le adăpost și orice era nevoie. Nu te lasă indiferent astfel de întâlniri și e clar că devii mai bun. O familie care a dormit nopți la rând cu doi copii mici pe stradă, în ploaie... Dar, cred că cel mai greu este și va fi pentru cei rămași acolo, în țară. Acolo este drama și mai mare! Ca jurnalist, în cadrul Galei organizate la TVR, am cunoscut alți ucraineni debusolați, care își căutau un loc unde să trăiască. Prin ochii colegilor de la știrile TVR care au fost în orașele bombardate, am simțit ce înseamnă războiul. Povești de viață care nu pot fi uitate. Experiențe care mă fac să prețuiesc o dată în plus tot ce am și tot ce primesc de la viață.

Astăzi, la mai mult de șase luni de la acest moment, empatia nu mai e atât de puternică. Ne obișnuim cu războiul?

Poate că da. Poate că problemele de zi cu zi ale românilor sunt extrem de presante și atunci e firesc... Nu aveam acum șase luni criza prețului la energie și toate celelalte care vin peste noi...

Fiul tău este la o vârstă la care este expus informației. Cum percepe el această realitate: pandemie, apoi război?

Tudor nu vede știri. Îl protejez de problemele societății de acum. Are de trăit frumos copilăria lui, cu fiecare etapă și atunci încerc să nu-l expun la răul din lume foarte mult. I-am explicat situația din Ucraina, din perspectiva umanitară și din perspectiva alegerii omului între rău și bine. Până la urmă, despre asta e vorba. Oamenii aleg să facă rău, oricare ar fi implicațiile de ordin umanitar. Copiii trebuie învățați că binele aduce bine și răul aduce rău. Alegerea e a fiecăruia dintre noi, mic sau mare!

E aproape adolescent. E o perioadă diferită, dificilă?

Are 11 ani. Încă suntem în zona copilăriei și a copilăriilor. Dar, mă pregătesc sufletește pentru ce urmează.

Ai declarat, într-un interviu, că stai departe de oamenii toxici. Unde sunt ei: la serviciu, în alte proiecte în care ești implicată, printre artiștii cu care interacționezi?

Sunt peste tot. Important este să nu le oferim spațiu în viețile noastre. Am învățat asta destul de târziu, dar acum știu să mă protejez!