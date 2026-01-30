Foto Imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich. Fosta concurentă „Chefi la cuțite” era în Israel pentru ziua mamei

Au apărut primele imagini de la accidentul rutier grav în urma căruia și-a pierdut viața Tal Berkovich, actriță și model israelian, cunoscută publicului din România după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, ediția 2025, unde a obținut unul dintre cuțitele de aur. Tragedia s-a produs joi, în sudul Israelului, pe ruta 40, în apropiere de kibbutzul Telalim, din regiunea Negev.

Potrivit autorităților israeliene, autoturismul condus de Tal Berkovich a intrat în coliziune cu un camion. În mașină se afla și fratele acesteia, Gil, în vârstă de 40 de ani, care a fost transportat în stare critică la Centrul Medical Soroka din Beersheva. Șoferul camionului a suferit răni ușoare, conform presei locale.

→ Imaginea 1/2: Accident Tal Berkovich

„Am văzut un autoturism distrus complet, iar în interior era o femeie de aproximativ inconștientă, cu traumatisme extrem de severe. În timpul operațiunilor de descarcerare efectuate de pompieri, am realizat evaluările medicale necesare, însă, din păcate, rănile erau incompatibile cu viața și nu am putut decât să constatăm decesul”, a declarat un paramedic al serviciului de urgență.

Tal Berkovich se afla în Israel pentru a-și vizita familia și pentru a sărbători ziua de naștere a mamei sale. Cu doar câteva ore înainte de accident, aceasta postase pe rețelele sociale un mesaj în care anunța că a ajuns acasă.

Echipajele de intervenție au precizat că mașina era complet distrusă, iar manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, Tal Berkovich fiind declarată decedată la fața locului. Avea 41 de ani.

Născută și crescută în Kiryat Tivon, în apropiere de Haifa, Tal Berkovich a început ca dansatoare, colaborând cu Israel Ballet și Bat-Dor Dance Company, înainte de a se orienta către modeling și actorie. La vârsta de 20 de ani s-a mutat la Milano, unde a lucrat internațional și a apărut în publicații de prestigiu precum GQ, Elle și Glamour. Ulterior, a studiat actoria la Londra și a jucat în producții de televiziune și film în Israel, Statele Unite și Marea Britanie.

A devenit cunoscută și prin aparițiile în emisiuni de divertisment, inclusiv în show-ul satiric israelian „Paparazzi” și în versiunea locală a competiției „Dancing with the Stars”. În ultimii ani, s-a stabilit la Los Angeles, unde a continuat să activeze în industria de divertisment.

În 2019, într-un interviu acordat presei israeliene, Tal Berkovich declara că mutarea în SUA i-a schimbat perspectiva asupra succesului și fericirii, vorbind despre importanța dezvoltării spirituale. În ultimii ani, aceasta adoptase un stil de viață mai religios și se căsătorise, în 2020, cu soțul ei, Isaac, un om de afaceri ultra-ortodox din New York.

Cu câteva luni înainte de tragedie, Tal Berkovich a participat la versiunea românească a competiției culinare „Chefi la cuțite”. În interviurile acordate ulterior, ea a subliniat că a refuzat să gătească porc și a insistat să respecte regulile alimentare kosher pe durata filmărilor, afirmând că a dorit să rămână autentică.

Moartea sa a generat numeroase mesaje de condoleanțe în presa și în lumea artistică din Israel. Actrița Shira Vilensky a scris pe rețelele sociale că Tal Berkovich a fost „un om cu o inimă deschisă”, adăugând: „Am pierdut o soră, un suflet-pereche, o lumină puternică din viața mea”.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.